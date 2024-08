liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Mali bricht Beziehungen zu Kiew ab ++ Stand: 05.08.2024 10:36 Uhr

Mali beendet seine diplomatischen Beziehungen zu Kiew. Das Modeunternehmen Hugo Boss hat als Reaktion auf den Krieg sein Russland-Geschäft verkauft. Alle Entwicklungen in unserem Liveblog.

Hugo Boss hat sein russisches Geschäft für eine ungenannte Summe an den Großhandelspartner Stockmann verkauft. Damit reiht sich das deutsche Modeunternehmen in eine Reihe westlicher Marken ein, die sich wegen des Krieges in der Ukraine aus dem russischen Markt zurückziehen. Hugo Boss hatte sein Einzelhandelsgeschäft in Russland bereits kurz nach dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine im Februar 2022 eingestellt. Das Unternehmen war aber von Organisationen wie B4Ukraine unter Druck gesetzt worden, weil das Unternehmen weiterhin einige Waren nach Russland lieferte.

B4Ukraine ist ein Zusammenschluss zivilgesellschaftlicher Gruppen, die westliche Unternehmen zwingen wollen, ihre Beziehungen zu Russland zu beenden. "Was unser Großhandelsgeschäft betrifft, so haben wir die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber unseren Partnern erfüllt", erklärte Hugo Boss dagegen im April. "In diesem Zusammenhang hat Hugo Boss die bestehenden EU-Sanktionen zu jeder Zeit eingehalten."

Nach Angaben der Ukrainischen Luftwaffe wurden in der Nacht 24 russische Drohnen abgeschossen. Damit seien alle Drohnen unschädlich gemacht worden, die Russland abgefeuert hat. Die Drohnen hatten unter anderem die Regionen Kiew, Charkiw und Dnipro zum Ziel.

Karte der Ukraine, schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Mali beendet seine diplomatischen Beziehungen mit der Ukraine mit sofortiger Wirkung Dies teilte der Sprecher der Übergangsregierung, Oberst Abdoulaye Maiga, mit. Grund ist laut Bamako, dass ein hochrangiger ukrainischer Beamter die "Beteiligung" Kiews an einer schweren Niederlage der malischen Armee und der russischen paramilitärischen Gruppe Wagner Ende Juli im Norden des Landes zugegeben habe.

Rebellen hatten eigenen Angaben zufolge bei Kämpfen nahe der algerischen Grenze zwischen dem 25. und 27. Juli 84 Kämpfer der russischen Söldnergruppe Wagner sowie 47 Regierungssoldaten getötet. Die malische Armee räumte ein, dass sie bei den Kämpfen im Norden des Landes eine "große Anzahl" von Toten zu beklagen hatte.

Die Militärführung des westafrikanischen Landes, die 2020 durch einen Putsch an die Macht kam, hat es sich zum Ziel gesetzt, das Land von Separatisten und dschihadistischen Gruppen zurückzuerobern. Die Militärmachthaber in Bamako setzten in den vergangenen Jahren dabei vor allem auf die russische Söldnergruppe Wagner, die in zahlreichen Staaten weltweit als verlängerter Arm des Kreml aktiv ist.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in den vergangenen zweieinhalb Jahren mehr als 8.000 Luftziele zerstört. Deutschland will angehenden Ärzten aus der Ukraine den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern.