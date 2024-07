liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe ++ Stand: 29.07.2024 07:41 Uhr

Russischen Angaben zufolge greift die Ukraine die Oblast Kursk mit Drohnen an. Ukraines Präsident Selenskyj sprach sich im japanischen Fernsehen gegen einen Waffenstillstand aus. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht neun von zehn russische Drohnen abgefangen. Außerdem sei ein Lenkflugkörper abgefangen und zerstört worden, teilt die Luftwaffe auf Telegram mit.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Das ukrainische Militär hat nach russischen Angaben seit Samstagnacht die Oblast Kursk in mehreren Wellen mit Drohnen angegriffen. Ein Öllager sei beschädigt worden. 19 Drohnen aus der Ukraine seien von der russischen Luftabwehr in der Nacht zu heute abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mit.

Zuvor seien am Sonntag 19 Drohnen abgefangen worden, gab der Gouverneur von Kursk, Andrej Smirnow, an. Wie viele Drohnen die ukrainischen Streitkräfte insgesamt Richtung Kursk abgefeuert haben, lassen sowohl das Ministerium als auch der Gouverneur offen. Die Oblast liegt an der Grenze zur Ukraine und war wiederholt Ziel ukrainischer Angriffe.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat allen Bemühungen um ein schnelles Ende des Kriegs einen Riegel vorgeschoben. Er könne nicht auf die Forderungen nach einem Waffenstillstand eingehen, solange Russland ukrainisches Territorium besetzt halte, sagte er in einem Interview des japanischen Senders NHK. Damit bekräftigte er die bisherige Linie seiner Regierung.

Für den Weg zu einem gerechten Frieden seien aus seiner Sicht drei wichtige Voraussetzungen nötig: "Geduld, Unterstützung (für die Ukraine) sowie diplomatischer Druck (auf Moskau)." Blieben die USA und die europäischen Staaten geschlossen, "wird dies zusätzlichen Druck ausüben und Moskau zeigen, dass es keine Chance hat", sagte er.

Kiew habe in den vergangenen Tagen offiziell Kontakt mit Donald Trump und Kamala Harris, den beiden republikanischen und demokratischen Wettbewerbern im Rennen um die US-Präsidentschaft, aufgenommen. Die Ukraine befürchtet vor allem bei einem eventuellen Wahlsieg Trumps den Verlust der bisherigen US-Unterstützung im Kampf gegen Russland.

