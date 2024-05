liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj für Angriffe mit westlichen Waffen ++ Stand: 27.05.2024 07:25 Uhr

Ukraines Präsident Selenskyj hat gefordert, Präventivschläge in Russland auch mit westlichen Waffen durchführen zu dürfen. In der Region Donezk gab es durch russischen Beschuss mindestens drei Tote. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der litauische Präsident Gitanas Nauseda ist im Amt bestätigt worden. In einer Stichwahl setzte er sich am Sonntag deutlich gegen seine Herausforderin Ingrida Simonyte durch. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam Nauseda nach Angaben der Wahlkommission auf 74,6 Prozent. Damit kann die Ukraine auf weitere starke Unterstützung aus dem Land bauen.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj gratulierte Nauseda zu seiner Wiederwahl. "Sie haben uns in diesen sehr schwierigen Jahren jeden Tag und jede Nacht zur Seite gestanden", schrieb Selenskyj im Onlinedienst X. "Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam für Freiheit, Frieden und Sicherheit in der Ukraine, in den baltischen Staaten und in ganz Europa sorgen werden."

Litauen und die beiden anderen Baltenstaaten Lettland und Estland fürchten, auch sie könnten von Russland ins Visier genommen werden, da Präsident Wladimir Putin sie als Teil der russischen "Einflusssphäre" betrachtet. Die ehemaligen Sowjetrepubliken sind seit 2004 Teil der EU und der NATO. Litauen gehört bei den Unterstützungszahlungen an die Ukraine mit 1,22 Prozent, gemessen am BIP, zu den drei größten Unterstützern weltweit.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert nach den tödlichen Bombenangriffen auf die grenznahe Großstadt Charkiw das Recht auf einen Einsatz westlicher Waffen gegen russisches Gebiet. Viele ausländische Politiker und Organisationen hätten ihr Beileid bekundet und Russland verurteilt, sagte Selenskyj am Sonntag in seiner Videoansprache. "Es ist wichtig, dass diese Verurteilung zu angemessenen Konsequenzen führt."

Im ostukrainischen Charkiw sind durch russisches Bombardement aus der Luft seit Donnerstag nach offiziellen Angaben mehr als 20 Menschen getötet worden. Viele westliche Staaten hatten bei ihren Waffenlieferungen wiederholt gefordert, dass diese nur zur Verteidigung auf ukrainischem Gebiet zum Einsatz kommen.

Selenskyj erklärte, die Ukraine brauche nicht nur mehr Luftabwehr, sondern auch das Recht, mit ihren ausländischen Waffen auch auf russisches Gebiet schießen zu können. "Wir sehen jeden Konzentrationspunkt der russischen Truppen. Wir kennen alle Gebiete, in denen russische Raketen und Kampfflugzeuge gestartet werden", sagte er. Es sei eine politische Entscheidung, die präventive Vernichtung dieser Streitkräfte zu erlauben, bevor sie die Ukraine angreifen.

Wolodymyr Selenskyj wird heute in Madrid mit dem spanischen Ministerpräsident Pedro Sanchez zusammentreffen. Nach einer gemeinsamen Pressekonferenz will dann auch König Felipe VI. Selenskyj empfangen.

Mitte Mai hatte Selenskyj angesichts der russischen Bodenoffensive in der ukrainischen Region Charkiw einen Spanien-Besuch abgesagt. Erwartet worden war für jenes Treffen ein bilaterales Sicherheitsabkommen. Nach dem Besuch in Spanien wird Selenskyj in Portugal erwartet.

Nach Angaben der ukrainischen Staatsanwaltschaft sind bei russischem Beschuss in der Region Donezk drei Menschen ums Leben gekommen. Zivilisten seien in Siwersk im Norden der Region und weiter südlich in Krasnohoriwka und Tschassiw Jar getötet worden. Die Staatsanwaltschaft der Region Charkiw erklärt, dass auch in der Nähe der Stadt Tschuhujiw ein Zivilist getötet worden sei.

Frankreichs Präsident Macron hat davor gewarnt, in der Unterstützung der Ukraine nachzulassen. Kanzler Scholz sieht derzeit keinen Anlass, das Einsatzgebiet westlicher Waffen auszuweiten.