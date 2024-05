liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet Abschuss russischer Drohnen ++ Stand: 20.05.2024 09:53 Uhr

Die Ukraine meldet den Abschuss aller in der Nacht abgefeuerten russischen Drohnen. In der russischen Region Krasnodar wurde eine Ölraffinerie von Drohnen beschossen.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht alle 29 von den russischen Streitkräften eingesetzten Angriffsdrohnen abgeschossen. Das teilt die ukrainische Luftwaffe mit.

16 Drohnen wurden über der südlichen Region Mykolajiw abgefangen, wie die örtlichen Behörden auf dem Kurznachrichtendienst Telegram erklären. Drohnentrümmer hätten dort ein Privathaus beschädigt und einen Brand ausgelöst. Drei Drohnen wurden über der westlichen Region Lwiw zerstört.

Auch die südliche Region Odessa und die Region Poltawa in der Landesmitte wurden mit Drohnen attackiert. Zudem wurden den Angaben zufolge die nordöstliche Frontregion Charkiw mit einer ballistischen Rakete vom Typ "Iskander-M" angegriffen.

Ein Militärsprecher sagte im Fernsehen, die ukrainischen Streitkräfte hätten in der vergangenen Woche alle 90 iranischen "Schahed"-Drohnen abgeschossen, mit denen Russland angegriffen habe.

Auf dem Gelände einer Ölraffinerie in der russischen Stadt Slawiansk in der Region Krasnodar sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur TASS sechs Drohnen eingeschlagen. Die Agentur Interfax berichtete, die Arbeiten in der Raffinerie seien daraufhin gestoppt worden. "Es gibt Schäden, deren Ausmaß noch untersucht werden", zitierte TASS einen Vertreter der örtlichen Sicherheitskräfte.

Die Ölraffinerie in Slawiansk wird privat betrieben. Sie hat eine Kapazität von etwa 100.000 Barrel am Tag. Sie stellt Kraftstoffe sowohl für den Gebrauch vor Ort als auch für den Export her.

In der Ostukraine sind bei russischen Luftangriffen mehrere Menschen getötet worden. Russland hat nach eigenen Angaben mehr als 100 Drohnen abgeschossen. Der Liveblog vom Sonntag zum Nachlesen.