Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet Drohnenangriffe auf Infrastruktur ++ Stand: 08.04.2024 08:32 Uhr

Russland hat über Nacht offenbar zwei Dutzend Drohnen auf wichtige Infrastruktur in der Ukraine abgefeuert. Der russische Außenminister Lawrow ist zu Gesprächen in China eingetroffen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland feuert in der Nacht 24 Drohnen auf kritische Infrastruktur

Bei erneuten russischen Angriffen auf die südukrainische Region Saporischschja sind nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens drei Menschen getötet worden. Im Bezirk Pologiwskyji seien drei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden, teilte Regionalgouverneur Iwan Federow in Onlinenetzwerken mit. Innerhalb eines Tages hätten die russischen Streitkräfte acht bewohnte Gebiete in der Region 357 mal angegriffen, erklärte er.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Ukrainische Behörden haben die Bevölkerung im Norden des Landes nach einem russischen Angriff vor Luftverschmutzung gewarnt. "Russland hat in der Nacht eine Infrastruktureinrichtung der Stadt angegriffen", teilt der Stadtrat von Swjahel in der nördlichen Oblast Schytomyr auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Derzeit bestehe eine direkte Bedrohung durch Luftverschmutzung. "Es wird empfohlen, sich in Innenräumen mit geschlossenen Fenstern aufzuhalten", schrieb die Behörde. Zivilisten seien bei dem Angriff nicht zu Schaden gekommen.

Russland hat über Nacht zwei Dutzend Angriffsdrohnen auf die Ukraine abgefeuert und dabei vor allem kritische Infrastruktur im Süden und Osten des Landes ins Visier genommen, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Die Luftwaffe zerstörte 17 der im Iran hergestellten "Shahed"-Drohnen, die Russland bei seinem Angriff über den Regionen Odessa, Mykolajiw, Kirowohrad, Chmelnyzkyj und Schytomyr eingesetzt hatte, hieß es in der Nachrichten-App Telegram.

Eine von Russland abgefeuerte Luftlenkrakete "Kh-59" sei über der Region Dnipropetrowsk zerstört worden, hieß es weiter. Vier Drohnen seien über der südlichen Region von Odessa zerstört worden, sagte Oleh Kiper, der Gouverneur der Region. "Eine Logistik- und Transportanlage wurde beschädigt", fügte Kiper auf Telegram hinzu. "Auch eine Tankstelle wurde durch die Trümmer eines niedergeschlagenen Shahed beschädigt." Bei dem Angriff habe es keine Verletzten gegeben, ergänzte er.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist in China eingetroffen. Das teilte das russische Außenministerium mit. Lawrow wird in dem Land Gespräche über den Krieg in der Ukraine, die bilateralen Beziehungen und die Lage im asiatisch-pazifischen Raum führen.

Lawrow werde mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi über eine Reihe „heißer Themen“ sprechen, zu denen auch die gemeinsame Zusammenarbeit in internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen und der Gruppe der 20 (G20) gehören werde, hatte Moskau zuvor erklärt.

