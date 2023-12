liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine fängt 28 russische Drohnen ab ++ Stand: 25.12.2023 08:34 Uhr

Bei nächtlichen Angriffen Russlands hat die Ukraine nach eigenen Angaben 28 von 31 Drohnen abgefangen. Russland sieht sich im Rüstungswettlauf mit dem Westen vorn. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die russische Regierung sieht das eigene Land im Rüstungswettlauf, der durch den Krieg gegen die Ukraine ausgelöst wurde, im Vorteil. "Ich will mich nicht rühmen, aber ich kann sagen, dass wir früher als die westlichen Länder begonnen haben, zuzulegen und die Produktion zu steigern", sagte der für Rüstung zuständige stellvertretende Ministerpräsident Denis Manturow einem Bericht der Nachrichtenagentur RIA zufolge. Es stelle sich die Frage, wie lange der Wettlauf andauern werde.

Manturow erklärte, dass der Rüstungsplan für den Zeitraum von 2025 bis 2034 im kommenden Jahr beschlossen werden solle. Die Gelder für staatliche Verteidigungsaufträge hätten sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt habe, sagte Manturow. Die Produktion "bestimmter Waffen" sei dabei um das Zehnfache gestiegen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor bereits erklärt, dass die Produktion von Artillerie, Drohnen, Panzern und gepanzerten Fahrzeugen stark steigt.

Das ukrainische Militär meldet, dass Russland in der Nacht von der Krim aus 31 Drohnen und zwei Raketen auf die Ukraine abgefeuert habe. Die Angriffe zielten demnach auf die Regionen Odessa, Cherson, Mykolajiw, Donezk, Kirowohrad und Chmelnyzkyj. Die Luftabwehr fing den Angaben zufolge 28 Drohnen und beide Raketen ab. Weder das Militär noch die zivilen Behörden meldeten Opfer oder Schäden. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist derzeit nicht möglich.

Infolge der westlichen Sanktionen legen internationale Anteilseigner ihre Beteiligung an der russischen Gasförderung Arctic LNG 2 auf Eis. Damit verzichteten sie auf Investitionen und Abnahmeverträge, berichtete die Zeitung "Kommersant". Als Folge müsse das Gas auf dem Spotmarkt verkauft werden. Die chinesischen Ölkonzerne CNOOC Ltd und China National Petroleum Corp halten jeweils zehn Prozent an dem Projekt. Auch TotalEnergies aus Frankreich und ein japanisches Konsortium sind an Arctic LNG 2 beteiligt. Beherrscht wird die Gasförderung von der russischen Novatek, der 60 Prozent von Arctic LNG 2 gehören.

Russland und die Ukraine berichten von Todesopfern unter der Zivilbevölkerung infolge von Angriffen des jeweils anderen Landes. Bei russischen Angriffen in der südukrainischen Region Cherson starben nach ukrainischen Angaben fünf Zivilisten. Drei Menschen wurden demnach beim Beschuss eines Wohnhauses und einer Wohnung in der Stadt Cherson getötet, eine Frau bei einem Drohnenangriff in einer Kleinstadt südlich von Cherson. Eine weitere Frau sei ums Leben gekommen, als eine Stadt weiter nördlich unter schweren Beschuss geriet, teilt die regionale Polizei mit. Auch die Gas- und Wasserversorgung sei durch die Angriffe, die auch eine medizinische Einrichtung trafen, teilweise unterbrochen, erklärt der Leiter der Pressestelle der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Oleksandr Tolokonnikow.

Rund 600 Kilometer nordöstlich von Cherson, in den von Russland kontrollierten Gebieten der ukrainischen Region Donezk, seien bei ukrainischem Beschuss der Stadt Horliwka eine Frau getötet und sechs Zivilisten verletzt worden, sagte ein russischer Beamter. Ein Einkaufszentrum und mehrere Gebäude seien zerstört worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

In seiner Weihnachtsbotschaft spricht der ukrainische Präsident Selenskyj seinen Landsleuten Mut zu. Die Zahl der Todesopfer nach einem russischen Drohnenangriff auf Cherson ist gestiegen. Der Liveblog von Sonntag zum Nachlesen.