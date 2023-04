Der Gouverneur der Region meldet neue russische Luftangriffe auf Cherson. Der Deutsche Lehrerverband warnt vor einem Scheitern der Integration ukrainischer Schüler. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Erneute Luftangriffe auf Region Cherson

Russische Kampfflugzeuge haben nach ukrainischen Angaben am zwei Gemeinden in der Region Cherson bombardiert. Entsprechende Angaben machte der Gouverneur der ukrainischen Region, Oleksandr Prokudin. Ob es bei den Angriffen Tote oder Verletzte gab, sagte er nicht. Am Wochenende waren in mehreren Gebieten des Landes Zivilisten bei Angriffen getötet worden.