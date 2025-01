liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Kiew meldet russische Drohnenangriffe ++ Stand: 01.01.2025 09:08 Uhr

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge Kiew am frühen Morgen mit Drohnen angegriffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj spricht in seiner Silvesteransprache von einem neuen Jahr mit einem Leben ohne Krieg. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Ukraine: Russische Drohnenangriffe am Neujahrstag

Selenskyj: "Möge 2025 unser Jahr sein"

Die Ukraine hat nach Angaben der Luftwaffe 63 von 111 russischen Angriffsdrohnen zerstört. 46 Drohnen seien aus dem Blickfeld geraten, vermutlich aufgrund von elektronischen Störsignalen, teilte die Luftwaffe mit. Schäden seien daraus nicht entstanden. Die Drohnen seien über Teilen der Nord-, Zentral-, West- und Südukraine abgeschossen worden.

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge Kiew am frühen Morgen mit Drohnen angegriffen. Dabei seien drei Menschen verletzt worden, teilten Vertreter der Stadt mit. Die Luftabwehr sei im Einsatz, sagte Bürgermeister Kiew Vitali Klitschko.

Bei einem Wohnhaus seien zwei Etagen durch die Angriffe teilweise zerstört worden. In einem anderen Teil der Stadt sei ein Gebäude durch herabfallende Trümmer beschädigt worden.

Die Durchleitung von russischem Gas durch die Ukraine in Richtung Europa ist seit dem Morgen wie angekündigt eingestellt. Der russische Gaskonzern Gazprom teilte am Neujahrstag mit, dass er nach der Nichtverlängerung des Transitvertrags durch die Führung in Kiew weder juristische noch technische Möglichkeiten habe, das Gas durch die Ukraine zu pumpen. Seit 6.00 Uhr (MEZ) sei die Befüllung deshalb eingestellt worden.

Damit erhält die Slowakei kein russisches Gas über diese Leitung mehr. Das EU- und NATO-Land hatte der Ukraine mit Konsequenzen für den Schritt gedroht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner Neujahrsbotschaft angekündigt, dass sein Land im Jahr 2025 "alles" für eine Beendigung des russischen Angriffskriegs tun werde. "Möge 2025 unser Jahr sein. Das Jahr der Ukraine. Wir wissen, dass uns der Frieden nicht geschenkt wird, aber wir werden alles tun, um Russland zu stoppen und den Krieg zu beenden", sagte Selenskyj in seiner am Silvesterabend auf Onlinenetzwerken verbreiteten Rede.

Seine Landsleute stimmte Selenskyj auf ein anstrengendes Jahr ein. "An jedem Tag des kommenden Jahres werden wir für eine ausreichend starke Ukraine kämpfen müssen. Denn nur eine solche Ukraine wird respektiert und gehört. Sowohl auf dem Schlachtfeld als auch am Verhandlungstisch", sagte Selenskyj weiter.

Mit Blick auf die Amtsübernahme des designierten US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar sagte der ukrainische Präsident, er habe "keinen Zweifel daran, dass der neue amerikanische Präsident willens und in der Lage" sei, "Frieden zu schaffen" und die "Aggression" des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu beenden.

