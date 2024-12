liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet erneut russische Angriffe ++ Stand: 31.12.2024 10:37 Uhr

In der Nacht waren in Kiew mehrfach Explosionen zu hören, das Verteidigungsministerium meldet zahlreiche Abschüsse unter anderem von Drohnen. In Russland soll ein ukrainischer Angriff ein Öldepot in Brand gesetzt haben. Die Entwicklungen im Liveblog.

Eine ukrainische Marinedrohne hat nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes erstmals einen russischen Hubschrauber abgeschossen. Bei einem Gefecht nahe dem Kap Tarchankut an der Westküste der Krim im Schwarzen Meer habe eine mit Raketen bestückte Drohne einen russischen Hubschrauber getroffen und einen weiteren beschädigt, teilte der Geheimdienst auf Telegram mit. Von russischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme. Der von Russland eingesetzte Gouverneur von Sewastopol teilt auf Telegram mit, dass in der Nacht in Küstennähe zwei unbemannte Drohnen zerstört worden seien.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat bei ihrem Besuch in Kiew Mitte Dezember einen Löschroboter der deutschen Firma Alpha Robotics vorgestellt. Sieben Modelle kommen in dem Kriegsland bereits zum Einsatz. Weitere sollen folgen, wie ARD-Korrespondent Oliver Mayer berichtet.

Im Gastransit-Streit zwischen der Ukraine und dem EU-Mitglied Slowakei stärkt die Europäische Kommission Kiew den Rücken. Eine Sprecherin der Kommission in Brüssel sagte, die EU sei auf den Stopp des Transits russischen Gases durch das kriegsgeplagte Land vorbereitet. Die europäische Gasinfrastruktur sei flexibel genug, um Gas nicht-russischen Ursprungs über alternative Routen nach Mittel- und Osteuropa zu liefern.

Die Ukraine, die sich seit fast drei Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg wehrt, stellt mit Jahresbeginn den Transit von russischem Gas ein. Ein entsprechender Transitvertrag läuft ab, Kiew hatte lange im Voraus angekündigt, ihn nicht zu verlängern. Der Stopp der Durchleitung stellt in der EU die Slowakei vor Probleme, ebenso das Nichtmitglied Moldau. Der slowakische Regierungschef Robert Fico hatte der Ukraine am Freitag gedroht, sein Land könne im Gegenzug die Lieferung von Strom stoppen.

Nach der mutmaßlichen Sabotage an einem weiteren Unterwasserkabel in der Ostsee hat SPD-Chef Lars Klingbeil mehr Entschlossenheit der Europäer im Umgang mit Russland angemahnt. "Die Vorgänge zeigen, dass es ein Irrglaube ist, Russlands Präsident (Wladimir) Putin führe einen Krieg nur gegen die Ukraine", sagte Klingbeil den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Auch bei uns und in ganz Europa häufen sich hybride Angriffe auf die kritische Infrastruktur."

An dem Stromkabel Estlink 2 zwischen Finnland und Estland war am ersten Weihnachtstag ein Schaden festgestellt worden. Die finnischen Behörden vermuten, dass der Anker des vom russischen St. Petersburg aus gestarteten Öltankers "Eagle S" das am Boden der Ostsee verlaufende Kabel beschädigt hat. Finnland hatte den Tanker daher gestoppt, in finnische Gewässer eskortiert und beschlagnahmt. "Eagle S" soll zur sogenannten russischen Schattenflotte gehören.

Ein ukrainischer Drohnenangriff in der westrussischen Region Smolensk hat laut einer Meldung der Nachrichtenagentur AFP, die sich auf Angaben der örtlichen Behörden bezieht, einen Brand in einem Öldepot verursacht. Die Drohnen seien von der Luftabwehr abgefangen worden, teilte Regionalgouverneur Wassili Anochin den Angaben nach mit. Eine zerstörte Drohne sei auf das Gelände eines Öldepots gestürzt.

"Infolgedessen lief Treibstoff aus und ein Feuer brach aus", habe Anochin in Online-Netzwerken geschrieben. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums schoss die Luftabwehr in der Nacht insgesamt 68 ukrainische Drohnen ab, zehn davon in der Region Smolensk.

Die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat Schäden durch herabgestürzte Raketentrümmer in einem östlichen Teil der Millionenstadt gemeldet. Unbestätigten Berichten zufolge seien mehrere russische Raketen auf Ziele im Kiewer Umland beim Fliegerhorst Wassylkiw abgefeuert worden. In der Nacht und den Morgenstunden waren in Kiew mehrfach Explosionen - mutmaßlich von Flugabwehr - zu hören. Nach Angaben aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium sollen ballistische Raketen, Marschflugkörper und Kampfdrohnen von russischer Seite eingesetzt worden sein.

Im Verlauf der Nacht sind wiederum nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums knapp 70 ukrainische Drohnen über mehreren russischen Gebieten und der annektierten ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim abgeschossen worden. Medienberichten zufolge stellten Flughäfen in Kasan und Wladikawkas kurzzeitig aus Sicherheitsgründen den Betrieb ein. Erst vergangene Woche war ein aserbaidschanisches Passagierflugzeug durch die russische Flugabwehr beschädigt worden und infolgedessen in Kasachstan abgestürzt. Mehr als 30 Menschen starben.

Infolge eines russischen Raketenangriffs sind in der nordukrainischen Stadt Schostka im Gebiet Sumy laut Behördenangaben "Infrastrukturobjekte" zerstört worden. Zudem seien zwölf mehrstöckige Wohnhäuser und zwei Bildungseinrichtungen beschädigt worden, teilte Bürgermeister Mykola Noha bei Facebook mit. Angaben zu Opfern machte er nicht. In der Stadt, die vor dem Krieg über 70.000 Einwohner hatte, befinden sich mehrere Rüstungsfabriken.

Die USA haben ihre Militärhilfe für die Ukraine um weitere 2,5 Milliarden Dollar aufgestockt. Russland sprach sich gegen die Entsendung westlicher Friedenstruppen in die Ukraine aus.