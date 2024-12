liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Scholz sieht Ukraine als künftiges EU-Mitglied ++ Stand: 11.12.2024 14:41 Uhr

Bundeskanzler Scholz spricht auf einem Wirtschaftsgipfel über die Ukraine als künftiges EU-Mitglied. Russland wirft der Ukraine vor, einen Konvoi mit internationalen Experten angegriffen zu haben. Die Entwicklungen im Liveblog.

Putin telefoniert mit Orban

Tote bei russischem Angriff in der Ukraine

Russland wirft Ukraine Angriff auf IAEA-Experten vor

Nach einem russischen Raketenangriff auf eine Klinik in der südukrainischen Stadt Saporischschja am Dienstag ist die Zahl der Todesopfer ukrainischen Angaben zufolge auf acht gestiegen. "Die Leiche eines weiteren Menschen wurde aus den Trümmern geborgen", erklärte der staatliche Notfalldienst im Onlinedienst Telegram. 22 Menschen seien bei dem Angriff verletzt worden, darunter ein fünfjähriges Mädchen, erklärte das Innenministerium in Kiew.

Laut dem Notfalldienst könnten sich noch weitere Opfer unter den Trümmern befinden. Die Rettungsarbeiten dauerten an, erklärte die Behörde weiter. Bei dem Angriff waren ein Krankenhaus und ein Bürogebäude im Zentrum von Saporischschja zerstört worden. Saporischschja ist eine der vier ukrainischen Regionen, die Moskau im Jahr 2022 für annektiert erklärt hat, ohne sie vollständig zu kontrollieren. Die Stadt Saporischschja ist weiter ukrainisch kontrolliert.

Mit einem Bekenntnis zu einer Aufnahme der Ukraine in die EU hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das diesjährige deutsch-ukrainische Wirtschaftsforum in Berlin eröffnet. Er warb außerdem dafür, dass deutsche Firmen verstärkt in den ukrainischen Rüstungs- und Energiesektor investieren. "Wenn Sie heute und in den kommenden Jahren in die Ukraine investieren, dann investieren Sie in ein künftiges EU-Mitglied", sagte Scholz. "In der Verteidigungsindustrie gibt es erste Joint Ventures und einige erste Ansiedlungen - ich finde, dass das dynamisch weitergehen sollte", fügte er hinzu.

Nach einem Ende des Kriegs werde es in der Ukraine "Wachstumsraten und Entwicklungschancen" geben, "wie wir sie allenfalls aus den mittel- und osteuropäischen Ländern kennen, die der EU in den letzten zwei Jahrzehnten beigetreten sind", sagte der Kanzler weiter.

Zwar sei bis zu einem EU-Beitritt der Ukraine "noch ein Stück zu gehen", sagte Scholz. Der EU-Beitrittsprozess schaffe aber "die Gewissheit, dass die Ukraine eben nicht nur kulturell und politisch ganz fest zu Europa gehört, sondern auch ein Mitgliedsstaat der EU werden wird - mit allen dazugehörigen Rechten und Pflichten".

Karte der Ukraine und Russlands, hell schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben des Kreml in einem Telefonat mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban die Lage in der Ukraine erörtert. Putin sagte demnach zu Orban, dass die Politik Kiews die Möglichkeit einer friedlichen Lösung des Konflikts weiterhin verhindere. In dem Gespräch sei es zudem um eine bilaterale Handels- und Wirtschaftskooperation sowie die weitere Förderung gemeinsamer Energieprojekte gegangen. Wann das Telefonat stattfand, teilte der Kreml nicht mit. Das Gespräch habe auf Wunsch der ungarischen Seite stattgefunden.

Orban teilte später auf seiner Facebook-Seite lediglich mit, dass die ungarische Seite alle diplomatischen Mittel einsetzen würde, um einen Waffenstillstand herbeizuführen.

In der südostukrainischen Großstadt Saporischschja wurden durch einen russischen Raketenangriff nach Angaben der Regionalverwaltung mindestens vier Menschen getötet und weitere 20 verletzt. Andere Quellen sprechen von sechs Toten. Einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zufolge wurde das Gebäude einer Privatklinik beschädigt. Das russische Militär habe ballistische Raketen eingesetzt, hieß es.

Russland macht die ukrainischen Streitkräfte für einen Angriff auf Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in der Nähe des besetzten Kernkraftwerks Saporischschja verantwortlich. Das Außenministerium in Moskau wies damit zugleich gegenteilige Vorwürfe der Ukraine zurück. Bei dem Vorfall am Dienstag sei ein IAEA-Fahrzeug, das Experten der UN-Behörde transportiert habe, auf von der Ukraine kontrolliertem Gebiet attackiert worden, teilte das Ministerium mit. Später habe die Ukraine einen russischen Konvoi auf dem Rückweg angegriffen, nachdem er die IAEA-Experten zur Kontaktlinie gebracht habe.

IAEA-Chef Rafael Grossi erklärte, eine Drohne habe ein offizielles Fahrzeug der Behörde auf dem Weg zum von Russland besetzten AKW schwer beschädigt, Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem absichtlichen russischen Angriff, der die völlige Missachtung internationalen Rechts und internationaler Institutionen durch die Führung in Moskau zeige.

Nach einem Raketenangriff in der Nacht zu Mittwoch ist in der südwestrussischen Hafenstadt Taganrog ein Industriegebiet beschädigt worden. "Nach vorläufigen Informationen wurde niemand verletzt", teilte der amtierende Gouverneur, Juri Sljusar, über die Messaging-App Telegram mit. Sljusar zufolge hätten 14 Autos Feuer gefangen. Menschen kamen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass nicht zu Schaden. Von Seiten der Ukraine gab es keine unmittelbare Stellungnahme.