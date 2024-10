liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Feuer in Kiew nach Drohnenangriff ++ Stand: 30.10.2024 05:40 Uhr

Nach einem russischen Drohnenangriff in Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Klitschko ein Feuer ausgebrochen. Selenskyjs Berater ist zu Gesprächen in Washington. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russlands Militär hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht 23 ukrainische Drohnen über mehreren westrussischen Regionen zerstört. Sieben ukrainische Drohnen wurden über der Region Rostow, fünf über der Region Kursk, vier über der Region Smolensk und der Rest über den Regionen Orjol, Brjansk und Belgorod zerstört, teilte das Ministerium in der Nachrichten-App Telegram mit

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat sich besorgt gezeigt, dass der Einsatz nordkoreanischer Truppen im Ukraine-Konflikt den von Russland geführten Krieg wahrscheinlich eskalieren lasse. Das teilte das Büro des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol nach einem Telefonat zwischen beiden Regierungschefs mit. Auch Yoo befürchte, dass der Krieg größere Auswirkungen auf das Sicherheitsumfeld in Europa und im Indopazifik habe, sagte Trudeau.

Mehrere Explosionen haben nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko die ukrainische Hauptstadt Kiew erschüttert. Nach einem russischen Drohnenangriff sei ein Feuer ausgebrochen, teilt Klitschko über seinen Telegram-Kanal mit. "Die Rettungskräfte sind auf dem Weg zum Ort des Geschehens."

Augenzeugen berichten von einer Reihe von Explosionen, die auf den Einsatz von Luftabwehreinheiten hindeuten. Die genauen Umstände und mögliche Schäden sind bislang unklar.

Der engste Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, ist zu Gesprächen mit hochrangigen US-Regierungsvertretern in Washington eingetroffen. Bei den Treffen mit dem Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan und Außenminister Antony Blinken stehen die weitere Unterstützung für die Ukraine und die jüngsten Entwicklungen im Krieg im Mittelpunkt.

"Wir haben den Siegesplan der Ukraine, die Umsetzung der Friedensformel, die Frontlinien, Waffen und nordkoreanische Soldaten besprochen, die Russland auf den Krieg vorbereitet", erklärte Jermak nach seinem Gespräch mit Sullivan auf dem Kurznachrichtendienst X. Blinken bekräftigt laut einer Erklärung des US-Außenministeriums "die dauerhafte Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Souveränität der Ukraine inmitten ihres Kampfes gegen Russlands brutalen Angriffskrieg".

Bei einem Besuch in der südukrainischen Hafenmetropole Odessa hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) sich betroffen von den Zerstörungen gezeigt. "Das ist ein Krieg, der sich auch ganz gezielt gegen die Kultur richtet, gegen die kulturelle Identität der Ukraine", sagte sie der Nachrichtenagentur dpa. Zuvor hatte Roth sich Schäden an der Verklärungskathedrale, dem Haus der Wissenschaftler und dem Literaturmuseum angesehen, die durch russischen Beschuss verursacht wurden.

Trotz der bedrückenden Kriegsrealität mit ständigen Luftalarmen zeigte Roth sich beeindruckt vom Lebenswillen der Menschen und Künstler. "In Zeiten dieses Krieges wird hier trotzdem dann mit großer Leidenschaft ein neues Ballett eingeübt, wird eine neue Oper eingeübt, wird eine neue Ausstellung von junger in Kriegszeiten entstandener Kunst gezeigt", sagte Roth. Kultur gebe Kraft und Hoffnung.

Die russische Armee hat nach eigenen Angaben ihre Geländegewinne in der Ostukraine fortgesetzt und vier weitere Orte eingenommen. Dem Pentagon zufolge sind Soldaten aus Nordkorea auf dem Weg nach Kursk.