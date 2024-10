liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russischer Drohnenangriff auf Kiew ++ Stand: 29.10.2024 05:08 Uhr

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach einem russischen Luftangriff Einsatzkräfte in den Stadtteil Solomjanskyj ausgerückt. Nordkoreanis Außenministerin ist zu einem Besuch nach Russland aufgebrochen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Herabfallende Trümmer einer zerstörten russischen Drohne verletzen in Kiew nach ukrainischen Angaben zwei Menschen und setzen ein Wohnhaus in Brand. Eines der Opfer im Stadtteil Solomjanskyj sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko über seinen Telegram-Kanal mit.

Zudem seien mehrere Autos in Brand geraten. Ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters berichtet von Rauch, der über dem Wohnviertel im Westen Kiews aufsteige. Fotos der Kiewer Militärverwaltung zeigen ein brennendes Wohnhaus, auch mehrere Autos stehen in Flammen. Auch im Stadtteil Swjatoschynskyj seien Drohnen-Trümmer niedergegangen, teilte die Militärverwaltung mit.

Bei einem nächtlichen Bombenangriff auf die ukrainische Stadt Charkiw sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Dies teilt der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terekhov, auf seinem Telegram-Kanal mit

Die Militärverwaltung von Kiew erklärt auf Telegram, ukrainische Luftabwehreinheiten versuchten derzeit, einen russischen Drohnenangriff abzuwehren.

Vor dem Hintergrund wachsender internationaler Besorgnis über eine mögliche militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland ist die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Hui am Montag zu einem offiziellen Besuch nach Russland aufgebrochen. Dies berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag, ohne weitere Details zu nennen. Die Reise erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Berichte über die Entsendung nordkoreanischer Soldaten in die Ukraine verdichten. Nato, Südkorea, die USA und die Ukraine haben in den vergangenen Tagen bestätigt, dass nordkoreanische Militäreinheiten in der russischen Region Kursk nahe der ukrainischen Grenze stationiert wurden.