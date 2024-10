liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Zwangsevakuierung in der Ostukraine angeordnet ++ Stand: 16.10.2024 03:43 Uhr

Der Gouverneur der Region Charkiw hat angeordnet, die Stadt Kupjansk zu räumen. Der Ausbau der Produktionskapazitäten für Artilleriemunition in den NATO-Staaten geht weiter voran. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Bemühungen der NATO um einen massiven Ausbau der Produktionskapazitäten für Artilleriemunition kommen voran. Nach Angaben aus dem Hauptquartier des Verteidigungsbündnisses in Brüssel ist man auf einem guten Weg, im Bündnisgebiet in diesem Jahr zwei Millionen Geschosse des Kalibers 155 mm zu produzieren. Dies sei deutlich mehr als früher und auf eine ziemlich beeindruckende industrielle Kehrtwende zurückzuführen, sagte ein NATO-Mitarbeiter der Nachrichtenagentur dpa kurz vor einem Verteidigungsministertreffen an diesem Donnerstag und Freitag.

Zugleich räumte er ein, dass noch immer zu wenig Munition produziert werde und diese noch zu teuer sei.

Russland hat am späten Dienstag nach ukrainischen Angaben einen Drohnenangriff auf Kiew gestartet. "Bleiben Sie in Notunterkünften", schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko in der Nachrichten-App Telegram. Er sagte, Drohnen seien auf das Viertel Troieshchyna am Stadtrand von Kiew geflogen. Serhiy Popko, Chef der Kiewer Militärverwaltung, sagte auf Telegram, dass Luftverteidigungseinheiten damit beschäftigt seien, den Angriff abzuwehren.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die ukrainischen Behörden haben die Evakuierung der strategisch wichtigen Stadt Kupjansk und drei weiterer Ortschaften in der nordöstlichen Region Charkiw angeordnet. Gründe seien der Vormarsch russischer Truppen und Schwierigkeiten bei der Versorgung der Bevölkerung im Winter, erklärte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Syniehubow. Die Evakuierung sei verpflichtend.

"Am schwierigsten ist die Situation im Sektor Kupjansk. Auf der Ostseite des Flusses Oskil können wir wegen des ständigen Beschusses die Wiederherstellung der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung nicht mehr garantieren", sagte Syniehubow. "Alle Reparaturtrupps geraten sofort unter russisches Feuer." Die ukrainische Militärführung meldet 19 Gefechte in der Nähe von Kupjansk in den letzten 24 Stunden. Rund 7.000 Einwohner sollen in Evakuierungszentren in Charkiw untergebracht werden.

