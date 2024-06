liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet Drohnenangriff auf Lwiw ++ Stand: 19.06.2024 10:40 Uhr

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Region Lwiw sind ukrainischen Angaben zufolge zwei Menschen verletzt worden. Russland hält in der Barentssee eine Übung mit Atom-U-Booten ab. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Ukraine meldet Drohnenangriff auf Lwiw

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die westukrainische Region Lwiw, die an das NATO-Mitglied Polen grenzt, sind ein Mann verletzt und ein mehrstöckiges Wohnhaus beschädigt worden. Das teilte der Bürgermeister der Stadt Lwiw mit.

Der Drohnenangriff im Dorf Malekhiv im Bezirk Lwiw habe auch zahlreiche Fenster in anderen Wohngebäuden beschädigt, schrieb der Bürgermeister von Lviv, Andriy Sadovyi, in der Messaging-App Telegram.

Ein 70-jähriger Mann wurde in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, fügte Sadovyi hinzu. Nach Angaben des Militärs sind alle fünf Drohnen, die auf die Region abzielten, abgeschossen worden.

Karte der Ukraine, schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Russlands Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un haben ein Abkommen über eine engere Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern unterzeichnet. Putin und Kim hätten beim Staatsbesuch des russischen Präsidenten ein "umfassendes Abkommen über eine strategische Partnerschaft" unterzeichnet, berichtete die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti.

Zum Inhalt des Abkommens wurde zunächst nichts bekannt. Nach Einschätzung westlicher Staaten versorgt Nordkorea bereits jetzt die russische Armee mit Munition und Raketen für seine Militäroffensive in der Ukraine. Sie befürchten, dass die militärische Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten weiter ausgeweitet werden könnte.

Ein in Russland vor anderthalb Monaten festgenommener US-Soldat soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls und Mordversuchs zu vier Jahren und acht Monaten Haft in einer Strafkolonie verurteilt werden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass.

Das Strafmaß habe die Staatsanwaltschaft bei einem Gericht in Wladiwostok gefordert. Der US-Soldat war Anfang Mai in der russischen Hafenstadt am Pazifik festgenommen worden. Laut U.S. Army hatte der Soldat seinen Dienst in Südkorea am 10. April beendet.

Anstatt auf das Festland der Vereinigten Staaten zurückzukehren, sei er "aus persönlichen Gründen" über China nach Wladiwostok gereist. Er habe für seine Reise keine offizielle Genehmigung durch das US-Verteidigungsministerium beantragt. Der Soldat trat den Angaben zufolge 2008 in die Armee ein und war im Irak und in Afghanistan im Einsatz.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei seinem Besuch in Nordkorea Machthaber Kim Jong Un für die Unterstützung der Politik des Kremls in der Ukraine gedankt. Kim sicherte Russland in seiner ersten Stellungnahme "volle Unterstützung und Solidarität" zu.

Zum Beginn der Gespräche kündigte Putin zudem die Unterzeichnung eines Abkommens an, das die Beziehungen zwischen Moskau und Pjöngjang stärken soll. Den staatlichen russischen Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti zufolge erklärte Putin, dass das "neue grundlegende Dokument" auf lange Sicht das Fundament der Beziehungen der beiden Länder bilden werde.

Russland setzt bei Militärübungen in der Barentssee nach eigenen Angaben auch Atom-U-Boote ein. Wie russische Nachrichtenagenturen melden, sollen Schiffe mit Kernantrieb mit Raketen auf Ziele im Meer gefeuert haben. Sie gehören demnach der Nordflotte an. Die Übung sei erfolgreich verlaufen. Die Barentssee liegt vor den nördlichen Küsten Norwegens und Russlands.

Russland diskutiert nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass die Frage der Stationierung von Langstreckenwaffen mit seinen engsten Partnern. Die Regierung in Moskau habe sowohl in Asien als auch in Lateinamerika "engste Partner", mit denen "die Sicherheitslage substanziell besprochen wird, nicht nur auf der Ebene des Austauschs von Einschätzungen", zitiert Tass den russischen Vizeaußenminister Sergej Rjabkow. "Daran ist nichts Besonderes."

Die Frage der Stationierung von Langstreckenwaffen werde mit einer Reihe von Partnern erörtert. Die Gespräche seien ein normaler Teil der diplomatischen und sicherheitspolitischen Bemühungen Russlands, so Rjabkow. Nähere Angaben dazu, mit welchen Ländern diese Gespräche geführt werden und um welche Waffen es sich handelt, macht er zunächst nicht.

Bundesfinanzminister Christian Lindner fordert eine offenere Kommunikation der Bundesregierung zur Ukraine-Politik in Ostdeutschland. "Wir müssen den Menschen in Ostdeutschland die Ukraine-Politik der Bundesregierung in aller Offenheit erklären", sagte der FDP-Chef der Rheinischen Post.

Es gehe nicht nur darum, der Ukraine mit Waffenlieferungen, Flüchtlingshilfe und Wirtschaftsförderung im Abwehrkampf gegen Russland zu helfen, sondern auch um deutsche Interessen. Würde Deutschland den Völkerrechtsbruch und Angriffskrieg Russlands hinnehmen, könnten die EU und die NATO zerbrechen. "Denn etwa Polen und Tschechen würden sich fragen, ob wir sie genauso fallenlassen würden im Ernstfall."

Hinzu komme, dass Deutschland bei einem Fall der Ukraine zusätzlich mehrere Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen und versorgen müsste. "Das wäre um ein Vielfaches teurer, als die aktuellen Hilfen, die wir leisten."

Vor dem Hintergrund seines Angriffskriegs gegen die Ukraine plant Russland eine Änderung seiner Atomdoktrin. Die Ukraine reklamiert einen Drohnenangriff auf eine Ölanlage in der Region Rostow für sich.