liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet Abschuss von ATACMS-Raketen ++ Stand: 15.05.2024 09:38 Uhr

Russland meldet den Abschuss von ukrainischen Raketen auf die annektierte Halbinsel Krim. Vor seinem Besuch in Peking hat Putin den chinesischen "Friedensplan" für die Ukraine gelobt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Ukraine musste laut eigenen Angaben angesichts der jüngsten russischen Offensive in der Region Charkiw Soldaten von einzelnen Positionen abziehen. "Infolge von Kampf- und Offensivhandlungen des Gegners haben unsere Einheiten an bestimmten Abschnitten in den Gebieten Lukjanzi und Wowtschansk ein Manöver durchgeführt und sich in vorteilhaftere Positionen begeben, um das Leben unserer Soldaten zu retten und um Verluste zu vermeiden", teilte der ukrainische Generalstab auf Facebook mit. In der Mitteilung hieß es aber auch: "Die Kämpfe dauern an."

Russland meldet den Abschuss mehrerer ukrainischer Raketen und Drohnen. Die Luftabwehr habe zehn Raketen vom US-Typ ATACMS in der Nacht über der Halbinsel Krim zerstört, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Es seien zudem neun Angriffsdrohnen und mehrere andere Luftwaffen über der Region Belgorod zerstört worden, so das Ministerium auf Telegram. Auch über den russischen Regionen Kursk und Brjansk seien weitere Angriffsdrohnen zerstört worden.

Die russische Luftwaffe hat nach Angaben des Gouverneurs der Region einen "massiven Luftangriff" der Ukraine auf die Stadt Sewastopol auf der Halbinsel Krim abgewehrt. Trümmer einer Rakete seien in einem Wohngebiet niedergegangen, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Krim-Hafenstadt, Michail Raswoschajew, über seinen Telegram-Kanal mit. Nach ersten Informationen sei niemand verletzt worden. Das Ausmaß des Angriffs und der Schaden waren zunächst nicht bekannt.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Vor seinem Besuch in Peking in dieser Woche hat sich der russische Präsident Wladimir Putin zu Chinas 12-Punkte-Papier zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine geäußert. "Wir bewerten Chinas Ansatz zur Lösung der Ukraine-Krise positiv", sagte Putin laut einer auf der Kreml-Website in russischer Sprache veröffentlichten Transkription eines Gesprächs mit der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. "In Peking versteht man wirklich die Ursachen der Krise und ihre globale geopolitische Bedeutung."

China hatte vor mehr als einem Jahr ein 12-Punkte-Papier vorgelegt, in dem allgemeine Prinzipien zur Beendigung des Krieges dargelegt wurden, ohne jedoch auf Details einzugehen. Es wurde damals sowohl in Russland als auch in der Ukraine nur lauwarm aufgenommen, während die USA erklärten, China präsentiere sich als Friedensstifter, spiegele aber das "falsche Narrativ" Russlands wider und verurteile dessen Invasion nicht.

Frankreich hat angekündigt, der Ukraine weitere Waffen zu liefern. Die russische Armee hat nach Angaben Moskaus das Dorf Buhruwatka in der Region Charkiw eingenommen. Der Liveblog vom Dienstag zum Nachlesen.