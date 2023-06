liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Mindestens drei Tote bei Raketenangriff auf Kramatorsk ++ Stand: 28.06.2023 01:17 Uhr

Bei einem Raketenangriff in der Ostukraine sind mindestens drei Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg mahnt, Russland nicht zu unterschätzen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine sind offiziellen Angaben zufolge mindestens drei Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt worden. Unter den Toten sei auch ein Kind, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Solcher Terror beweist uns und der ganzen Welt immer wieder, dass Russland für all seine Taten nur eines verdient: Niederlage und Tribunal."

Zuvor hatte bereits der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko mitgeteilt, die russische Armee habe Kramatorsk am Dienstagabend zwei Mal beschossen und dabei unter anderem ein Restaurant getroffen. Rettungskräfte suchten unter den Trümmern nach möglichen Verschütteten.

Die Verbündeten der Ukraine dürfen nach Worten von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Russland nicht unterschätzen. Aus diesem Grund sollten sie die Ukraine weiter unterstützen, erklärte Stoltenberg nach einem Treffen von NATO-Staaten in Den Haag. Der illegale Krieg von Kreml-Chef Wladmir Putin in der Ukraine habe die Gräben in Russland vertieft. Es sei noch zu früh darüber zu spekulieren, welche Auswirkungen die Verlagerung der Truppen des Chefs der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, nach Belarus haben werden.

Die NATO ist nach den Worten ihres Generalsekretärs bereit zur Verteidigung gegen jede Bedrohung aus "Moskau oder Minsk". Bei ihrem nächsten Gipfel Mitte Juli in Litauen werde die NATO eine Stärkung ihrer Verteidigungssysteme beschließen, um alle ihre Mitglieder zu schützen und besonders diejenigen mit einer gemeinsamen Grenze mit Russland und Belarus, sagte Stoltenberg.

An der Spitze des staatlichen ukrainischen Rüstungskonzerns Ukroboronprom gibt es einen Wechsel. Präsident Selenskyj soll mit dem bisherigen Chef unzufrieden gewesen sein. In Kramatorsk sind bei einem Raketenangriff zwei Menschen getötet worden.