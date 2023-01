Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj: Entlassungswelle "notwendig" ++ Stand: 25.01.2023 04:23 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnet die Entlassungswelle in seiner Regierung als "notwendig". Der russischer Botschafter in Washington sagt, eine Lieferung von US-Kampfpanzern an die Ukraine wäre eine "eklatante Provokation". Alle Entwicklungen im Liveblog.

Militärexperte sieht Russland gestärkt: Panzer für Ukraine wichtig Im Krieg gegen die Ukraine hat Russland nach Einschätzung eines Militärexperten aus der Schweiz eine Schwächephase überwunden. "Wir steuern auf eine Gemengelage zu, in der Kampfpanzer mit Blick auf die Verteidigung und Gegenoffensiven eine wichtige Rolle spielen", sagt Niklas Masuhr, Forscher am Center for Security Studies der Universität ETH in Zürich, der Deutschen Presse-Agentur. Seit dem Herbst habe Russland seine Position verbessert, etwa durch die Errichtung von Verteidigungslinien. Die Nachrüstung der ukrainischen Panzer sei erschwert, weil Russland viele Fabriken und Fertigungsstraßen etwa für Panzermunition zerstört habe. Die NATO-Staaten hätten alten Reserven bereits zur Verfügung gestellt. Entsprechend rückten jetzt westliche Kampfpanzer wie der Leopard aus deutscher Produktion oder der Abrams aus den USA in den Fokus.

Selenskyj bezeichnet Entlassungswelle in Regierung als "notwendig" Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Entlassung hochrangiger Regierungsvertreter infolge eines mutmaßlichen Korruptionsskandals in der Armee als "notwendig" verteidigt. "Wir brauchen einen starken Staat", sagte er am Abend in seiner täglichen Videoansprache. Die Entlassungen seien "notwendig für unsere Verteidigung - und es hilft unserer Annäherung an die europäischen Institutionen". "Alle internen Probleme, welche die Stärkung des Staates verhindern, werden gerade geregelt - und sie werden auch künftig geregelt", sagte der Präsident weiter. Am Dienstag waren infolge eines mutmaßlichen Korruptionsskandals in der ukrainischen Armee mehrere Vize-Minister, Gouverneure und hochrangige Beamte zurückgetreten oder entlassen worden. Ukrainische Regierung Rücktritte, Entlassungen, Festnahmen Nach einer Ansage Selenskyjs gegen Korruption sind in Kiew mehrere Regierungsmitglieder zurückgetreten.