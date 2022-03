Liveblog Ukraine-Krieg ++ Selenskyj traut Russland nicht ++ Stand: 30.03.2022 01:09 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht zwar "positive Signale" nach den Verhandlungen in Istanbul, hat aber weiter Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit Russlands. In Mariupol wurde offenbar ein EU-Büro beschossen. Die Entwicklungen im Liveblog.

In Deutschland fast 100 Millionen Euro eingefroren Banken in Deutschland haben im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen russische Firmen und Privatpersonen bislang knapp 100 Millionen Euro eingefroren. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Es ist das erste Mal seit Inkrafttreten der Sanktionen Ende Februar, dass die Bundesregierung Auskunft über eingefrorene Vermögenswerte gibt. Exklusiv Russland-Sanktionen Bislang 95.514.306,40 Euro eingefroren Banken in Deutschland haben im Zuge der Russland-Sanktionen bislang knapp 100 Millionen Euro eingefroren.

Selenskyj: Russland kann nicht getraut werden Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bezüglich der Verhandlungen mit Russland auf fehlende Vertrauenswürdigkeit der anderen Seite verwiesen. In einer Videoansprache am Abend sagte Selenskyj, bei den Gesprächen zwischen einer ukrainischen und einer russischen Delegation habe es positive Signale gegeben. Die "mutigen und effektiven Maßnahmen" ukrainischer Soldaten hätten Russland dazu gezwungen, seinen Einsatz in der Gegend von Kiew und Tschernihiw in der Ukraine einzuschränken. Russland hatte nach Verhandlungen gestern in Istanbul angekündigt, seinen Militäreinsatz nahe Kiew und Tschernihiw erheblich einzuschränken. Die USA und andere äußerten sich darüber skeptisch. Die Ukrainer würden mit dem Verhandlungsprozess weitermachen und dabei selbst über den Umfang entscheiden, sagte Selenskyj. Die ukrainische Delegation werde "bei Souveränität und territorialer Integrität" keine Kompromisse machen. Selenskyj betonte, dass er misstrauisch gegenüber Vertretern Russlands sei - das Land versuche weiterhin, die Ukraine zu zerstören. Verhandlungen in Istanbul Russland will Militäraktivität reduzieren Die Ukraine zeigt sich bereit, die Neutralität anzuerkennenn, aber nur unter gewissen Bedingungen.

Britischer Geheimdienst: Offensive bei Kiew gescheitert Die britische Militäraufklärung betrachtet die russische Offensive zur Einkesselung der ukrainischen Hauptstadt Kiew als gescheitert. Das verlautete am Abend aus einem Update des britischen Verteidigungsministeriums unter Berufung auf Geheimdienstinformationen. Britische Militärexperten hielten es nunmehr für "höchst wahrscheinlich", dass Russland seine Kampfkraft aus dem Norden der Ukraine in den Südosten des Landes verlege. Dort solle jetzt die Offensive in der Region Luhansk und Donezk verstärkt werden. Schon vor Beginn des Krieges begann die Regierung in London damit, in ungewöhnlich offener Art und Weise Geheimdienstinformationen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Seit Wochen veröffentlicht die Regierung nun tägliche Einschätzungen zum Verlauf des Angriffskrieges.

Offenbar EU-Büro von Russland beschossen Eine Vertretung der EU-Beratermission in der Ukraine ist nach Angaben des EU-Chefdiplomaten Josep Borrell von Russland beschossen worden. Man habe glaubwürdige Informationen darüber erhalten, dass die Räumlichkeiten der Außenstelle Mariupol der EU-Beratungsmission in der Ukraine vor kurzem unter russischen Beschuss geraten sei. Das Büro und die Ausrüstung seien stark beschädigt worden. Missionsmitglieder wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.