Laut US-Regierung leisten die Ukrainer "heldenhaften" Widerstand und bremsen so den russischen Vormarsch. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich für einen EU-Beitritt der Ukraine ausgesprochen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der Ministeriumsmitarbeiter übte scharfe Kritik an der Ankündigung Putins, die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft zu versetzen. Der Schritt sei unnötig, weil Russland nie vom Westen, der NATO oder der Ukraine bedroht worden sei. Er stelle außerdem eine Eskalation dar.

"Nach unserer Einschätzung haben sie nicht mit dem Ausmaß des Widerstands gerechnet, auf den sie stoßen würden", sagte der Regierungsvertreter weiter. Es sei aber davon auszugehen, dass die russischen Streitkräfte sich anpassen und die Herausforderungen bewältigen würden. Nach US-Einschätzung habe der russische Präsident Wladimir Putin erst zwei Drittel seiner für die Invasion an der Grenze zusammengezogenen Einheiten im Einsatz in der Ukraine.

Der Vormarsch russischer Invasionstruppen in der Ukraine wird nach Angaben aus dem US-Verteidigungsministerium weiterhin von heftiger Gegenwehr der Ukrainer gebremst. "Die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand. Das ist heldenhaft", sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Ministeriums in einem Briefing für Journalisten. Man beobachte zudem Treibstoff- und Logistikengpässe der russischen Truppen.

Bolsonaro will russische Invasion nicht verurteilen

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro lehnt es nach einem Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin ab, den Einmarsch Russlands in der Ukraine zu verurteilen. "Wir werden nicht Partei ergreifen, wir werden weiterhin neutral bleiben und mit allem, was möglich ist, helfen", sagt Bolsonaro. Er habe am Sonntag zwei Stunden lang mit Putin gesprochen. Damit stellt sich der Rechtspopulist gegen den Resolutionsentwurf des UN-Sicherheitsrats zur Verurteilung der russischen Invasion in der Ukraine - obwohl Brasilien am Freitag dafür gestimmt hatte.