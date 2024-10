liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ "Reichweitenbegrenzung für Waffen aufgeben" ++ Stand: 18.10.2024 09:08 Uhr

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, fordert, die Reichweitenbeschränkung der Waffen für Kiew aufzuheben. Russland testet die Bereitschaft einer Atomraketeneinheit. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die USA haben Sanktionen gegen zwei chinesische Unternehmen wegen der Produktion von Drohnen für Russlands Krieg gegen die Ukraine verhängt. Es handele sich um die ersten Strafmaßnahmen gegen Unternehmen in China, die "in Partnerschaft mit russischen Firmen komplette Waffensysteme entwickeln und produzieren", teilte das US-Finanzministerium mit.

Neben den beiden chinesischen Firmen wurde demnach auch ein russisches Unternehmen auf die Sanktionsliste gesetzt. Die USA hatten chinesische Firmen bisher nur wegen der Lieferung von Komponenten an Russland sanktioniert, die später bei der Produktion von Waffen eingesetzt wurden.

Kanada will weitere 64.8 Millionen Kanadische Dollar (47 Mio. US-Dollar) an Militärhilfe der Ukraine zur Verfügung stellen. Das Paket solle unter anderem Munition und Schutzausrüstung beinhalten, erklärte Verteidigungsminister Bill Blair. Zudem solle damit das Training ukrainischer Soldaten finanziert werden.

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hat Kanada etwa 4.5 Milliarden Kanadische Dollar an Militärhilfe für Kiew gegeben und zählt damit zu den größten Unterstützern des Landes.

Die Luftverteidigung der Ukraine hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht 80 von 135 russischen Drohnen abgeschossen. Zehn Drohnen sollen sich demnach weiterhin im ukrainischen Luftraum aufhalten.

Die Nachrichtenagentur RIA hat unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die Kommandeure der strategischen russischen Atomstreitkräfte die Bereitschaft ihrer in der Stadt Bologoje stationierten Einheit testen. Die Übung umfasse Manöver und den Einsatz mobiler ballistischer Interkontinentalraketen vom Typ Yars, hieß es weiter.

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat an US-Präsident Joe Biden und Kanzler Olaf Scholz appelliert, der Ukraine beim Einsatz westlicher Waffen keine Begrenzungen mehr aufzuerlegen. Anlass ist der beim EU-Gipfel präsentierte Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

"Selenskyjs Appelle sind in erster Linie an Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz gerichtet: Beide könnten durch die Aufhebung von Reichweitenbegrenzungen und die Lieferung wirksamer Waffen einen äußerst wichtigen Beitrag zur Verwirklichung des Selenskyj-Planes leisten", sagt Heusgen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Der Besuch des US-Präsidenten in Berlin wäre ein idealer Zeitpunkt für eine solche Ankündigung."

