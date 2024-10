liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Zwei Brände in russischen Tanklagern ++ Stand: 04.10.2024 10:13 Uhr

In zwei russischen Tanklagern sind in der Nacht Brände ausgebrochen - laut regionalen Behörden nach einem ukrainischen Drohnenangriff. Die Ukraine meldet nächtliche Angriffe mit 19 Drohnen, unter anderem auf Kiew. Die Entwicklungen im Liveblog.

In zwei russischen Tanklagern sind in der Nacht Brände ausgebrochen. Bei dem Feuer im Gebiet Woronesch nannte Gouverneur Alexander Gussew einen ukrainischen Drohnenangriff als Ursache. Teile einer abgefangenen Kampfdrohne seien in das Lager gefallen und hätten eine leere Zisterne in Brand gesetzt, schrieb er auf Telegram.

Ein großes Feuer mit brennenden Treibstofftanks gab es außerdem in einem Dorf bei Perm am Ural, etwa 1.700 Kilometer von der Ukraine entfernt. Das teilte der russische Katastrophenschutz mit. Von einem Drohnenangriff war nicht die Rede, auch wenn ukrainische Drohnen mittlerweile solche Entfernungen überwinden können. Der Katastrophenschutz nannte fahrlässigen Umgang mit Feuer oder einen Kurzschluss als mögliche Ursache.

Nach Angaben des russischen Katastrophenschutzes auf Telegram sind beide Feuer inzwischen gelöscht.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, dass Russland in der Nacht mit 19 Drohnen kritische Infrastrukturen des Landes angegriffen habe. Die Flugabwehr habe neun Drohnen abgeschossen, sieben weitere seien wahrscheinlich durch elektronische Störsender beeinträchtigt worden, hieß es in einer Erklärung. Die Ukraine machte keine Angaben dazu, was mit den anderen drei Drohnen passiert ist.

Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko wurde ein Wohnhaus in der Hauptstadt beschädigt, es gab jedoch keine Verletzten. Das Feuer sei dort schnell gelöscht worden, fügte er hinzu. Bei dem Angriff wurde auch ein Verwaltungsgebäude in der zentralen Region Kirowohrad beschädigt, wobei ein Angestellter leicht verletzt wurde, wie der Gouverneur Andriy Raykovych sagte.

Russische Streitkräfte hätten in den vergangenen Tagen auch kritische Infrastruktur, Versorgungseinrichtungen und 35 Privathäuser in der südlichen Region Cherson getroffen, sagte Gouverneur Oleksandr Prokudin. Bei verschiedenen Angriffen seien ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der Befehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, General Oleksandr Syrskyj, hat die Verstärkung der Verteidigungsanlagen in der östlichen Region Donezk angeordnet. Die russischen Truppen rückten in verschiedenen Sektoren in der Ostukraine immer weiter vor, sagte er. Syrskyj teilte in den sozialen Medien mit, dass er mit der 25. Sicheslav-Luftlandebrigade an "einem der wichtigsten Frontabschnitte" arbeite.

