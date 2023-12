liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet massive Zerstörungen ++ Stand: 01.12.2023 05:48 Uhr

Die Ukraine meldet massive Zerstörungen durch den russischen Angriffskrieg. Einem neuen Amnesty International-Bericht zufolge ist die Lage von Älteren mit Behinderungen in der Ukraine schwierig. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat auf die unzureichende Versorgung älterer Menschen mit Behinderungen in der Ukraine hingewiesen. Nach kriegsbedingten Evakuierungen oder Vertreibungen hätten diese Menschen oft keinen Zugang zu angemessenen Unterkünften und Pflege, heißt es in einem neuen Bericht.

Zudem seien sie von ihren Familien getrennt. Dies fördere Ausgrenzung und Isolation. Für den aktuellen Bericht befragte Amnesty nach eigenen Angaben zwischen Mai und September 2023 insgesamt 159 Personen, darunter 89 ältere Menschen, von denen viele eine Behinderung hatten, sowie 22 Sozialarbeiter und Beschäftigte im Gesundheitswesen.

Durch die seit mehr als 21 Monaten andauernde russische Invasion sind ukrainischen Angaben zufolge in dem angegriffenen Land mehr als 170.000 Gebäude beschädigt oder zerstört worden. Das erklärte die Vorsitzende des Parlamentsausschusses für regionale Entwicklung und Stadtplanung in Kiew, Olena Schuliak, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform am frühen Morgen berichtete.

Demnach schrieb die Politikerin in einem Blog der Agentur: "Nach vorläufigen Schätzungen der Kiewer Wirtschaftshochschule wurden bisher mehr als 170.000 Gebäude durch die Feindseligkeiten beschädigt oder zerstört." Darunter sollen auch mehr als 20.000 Wohnhäuser sein.

