liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Vizeregierungschefin warnt vor Kriegsmüdigkeit ++ Stand: 24.11.2023 13:19 Uhr

Die ukrainische Vizeregierungschefin Stefanischyna warnt vor einer wachsenden Kriegsmüdigkeit in Europa. Ukrainische Behörden melden neue russische Angriffe auf die Stadt Awdijiwka. Die Entwicklungen im Liveblog.

Ukrainische Vizeregierungschefin warnt vor Kriegsmüdigkeit in Europa

Russland meldet Abschuss ukrainischer Drohnen

Die ukrainische Vizeregierungschefin Olha Stefanischyna hat vor einer wachsenden Kriegsmüdigkeit der europäischen Länder gewarnt. An dem Willen der Ukraine, sich gegen den russischen Angriffskrieg zu wehren, habe sich in mehr als 600 Tagen nichts geändert. "Unsere Entschlossenheit ist gleich geblieben", sagte die Politikerin in Berlin. Doch lese sie Schlagzeilen über eine Kriegsmüdigkeit. Auf ihrer Reise durch mehrere EU-Staaten habe sie zu hören bekommen, dass der Krieg zu lange dauere. "Wir sollten nicht die Tage zählen. Wir sollten sehen, wie sich die Dinge entwickeln", sagte Stefanischyna. Beispiel einer positiven Entwicklung sei, dass die Ukraine ihre Armee seit dem NATO-Gipfel im Juli weiter auf Standards des westlichen Bündnisses umgestellt habe. Der NATO-Gipfel in Vilnius hatte der Ukraine eine Mitgliedschaft in Aussicht gestellt, ohne aber einen genauen Weg dahin zu beschließen.

Als einen Schlüsselmoment nannte Stefanischyna den bevorstehenden Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs Mitte Dezember. Er soll über die Frage entscheiden, ob Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine begonnen werden. Einige Staaten, vor allem Ungarn, haben daran Zweifel angemeldet. Die EU-Mitglieder sollten diese Dinge vorher diskutieren und klären, sagte Stefanischyna. Das Veto eines EU-Landes bedeute eine Niederlage auch für alle anderen, warnte sie. "Wir müssen uns an das große Bild halten." Dazu gehöre, dass die Ukraine ein zuverlässiger EU-Mitgliedsstaat sein werde. Ein 'Ja' zu Beitrittsverhandlungen bewahre "den positiven Schwung der Erweiterung". Zugleich betonte Stefanischyna die Gefahr, dass eine Niederlage der Ukraine für Europa einen Domino-Effekt haben könnte. Die Machtansprüche Russlands endeten ihrer Einschätzung nach nicht an den ukrainischen Grenzen. Deshalb brauche die Ukraine noch mehr Rüstungshilfe. Dabei nannte sie Kampfpanzer, weitreichende Artillerie und Flugabwehrsysteme.

Die russische Armee hat nach Angaben der ukrainischen Behörden neue Angriffe auf die ostukrainische Stadt Awdijiwka seit dem 10. Oktober gestartet. "Die dritte Welle hat begonnen", erklärte Bürgermeister Vitaly Barabasch im ukrainischen Fernsehen. "Sie greifen von allen Seiten an, setzen viel Infanterie ein", das Zentrum der Industriestadt werde systematisch bombardiert.

"In der Stadt gibt es 30 bis 40 massive Angriffe pro Tag", so Barabasch. Demnach setzt Russland auch Lenk- und Streubomben ein.

Bis auf eine Zufahrtstraße ist die Stadt in der Region Donezk seit mehr als einem Monat fast komplett von russischen Truppen umstellt. Die russische Armee versucht seit Jahren, die Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Die zum Großteil zerstörte Stadt ist zum Symbol des ukrainischen Widerstands geworden. In der Industriestadt leben nach Angaben der Stadtverwaltung derzeit noch rund 1350 Einwohner.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Nach Darstellung des britischen Verteidigungsministeriums werden in der Ukraine immer wieder Truppenkonzentrationen mit Präzisionsangriffen großer Reichweite getroffen. Im täglichen "Intelligence Update" bei X nennt das Ministerium Vorfälle am 10. und 19. November, die sich gegen russische Soldaten gerichtet hätten, sowie einen russischen Angriff gegen ukrainische Soldaten am 3. November.

Nach Ansicht des Ministeriums sei den Soldaten zwar bewusst, dass sie sich in Reichweite feindlicher Waffensysteme befinden, aber in dem langen Krieg seien Kommandeure im Alltag immer wieder gezwungen, Truppen zusammenzuziehen.

Die russische Nachrichtenagentur RIA meldet unter Berufung auf Russland Verteidigungsministerium den Abschuss von 16 ukrainischen Drohnen in der Nacht. Russische Abwehrsysteme haben demzufolge in den frühen Morgenstunden 13 ukrainische Drohnen über der Krim und drei weitere über der Region Wolgograd abgeschossen.