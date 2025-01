liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ SPD verknüpft Schuldenbremse mit Ukraine-Hilfe ++ Stand: 16.01.2025 07:21 Uhr

Nur wenn die Schuldenbremse ausgesetzt wird, soll es drei Milliarden Euro für Waffenlieferungen geben - das fordert die SPD. Großbritannien will eine langfristige Partnerschaft mit Kiew. Die Entwicklungen im Liveblog.

Großbritanniens Premier Starmer in Kiew

SPD will Schuldenbremse für Ukraine-Hilfe aussetzen

Russisches Gericht verurteilt Flugabwehr-Offizier

Der britische Premierminister Keir Starmer ist für Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew eingetroffen. Starmer sagte der Ukraine zu, die Sicherheit des Landes ein Jahrhundert lang zu gewährleisten. Nach Angaben der britischen Regierung werden Starmer und Selenskyj einen Vertrag über die "100-jährige Partnerschaft" unterzeichnen, der Bereiche wie Verteidigung, Wissenschaft, Energie und Handel abdecken soll.

"Es geht nicht nur um das Hier und Jetzt, sondern auch um eine Investition in unsere beiden Länder für das nächste Jahrhundert», sagte Starmer. Das Abkommen verpflichtet beide Seiten zur Zusammenarbeit bei der Verteidigung - insbesondere bei der Seesicherheit gegen russische Aktivitäten in der Ostsee, im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer.

Die SPD will noch vor der Bundestagswahl eine Entscheidung über neue Waffenlieferungen an die Ukraine im Wert von drei Milliarden Euro herbeiführen. Zur Finanzierung besteht sie aber auf ein Aussetzen der Schuldenbremse wegen einer besonderen Notlage. "Ich fordere die anderen Fraktionen auf, sich jetzt rasch zu diesem rechtlich zulässigen und notwendigen Schritt zu verhalten", sagte Fraktionschef Rolf Mützenich der Nachrichtenagentur dpa. "Wir können noch vor der Bundestagswahl hierzu entscheiden."

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte diesen Vorschlag bereits in den Ampel-Verhandlungen über den Haushalt 2025 gemacht, an denen die Koalition dann aber letztlich zerbrach.

Nach dem Abschuss eines Militärhubschraubers der eigenen Streitkräfte hat ein russisches Gericht einen Offizier der Flugabwehr zu zwei Jahren und zehn Monaten Straflager verurteilt. Drei Menschen starben bei dem Abschuss über dem Schwarzen Meer am 18. Oktober 2023. Der Richterspruch vor einem Militärgericht in Rostow am Don erging wegen Fahrlässigkeit, wie die Zeitung Kommersant berichtete. Der auf der von Russland 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim stationierte Offizier hatte demnach geglaubt, eine ukrainische Drohne als Ziel im Visier zu haben.

