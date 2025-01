liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine wehrt Drohnenangriffe ab ++ Stand: 09.01.2025 11:18 Uhr

Das ukrainische Militär hat in der Nacht nach eigenen Angaben von 70 russischen Drohnen 46 abgeschossen. Im Luftwaffenstützpunkt Ramstein trifft sich die Ukraine-Kontaktgruppe kurz vor Trumps Amtsantritt. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Erdöllager in der südrussischen Region Saratow steht die Anlage russischen Angaben zufolge den zweiten Tag in Folge in Brand. "Die Rettungsdienste kämpfen weiterhin mit den Folgen des Drohnenangriffs", teilte Regionalgouverneur Roman Busargin im Onlinedienst Telegram mit.

Experten zufolge werde es "eine gewisse Zeit" dauern, bis das Feuer unter Kontrolle sei, fügte er hinzu. Busargin versicherte gleichzeitig, die Situation sei unter Kontrolle, Wohngebäude seien nicht in Gefahr. Bei dem Brand in Engels etwa 700 Kilometer südöstlich von Moskau waren Behördenangaben zufolge am Mittwoch zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen.

Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. fordert einen Regierungswechsel in der Ukraine. Die Menschen in Russlands Nachbarland müssten erkennen, dass fremde Mächte das ukrainische Volk betäubt und einen bewaffneten Konflikt herbeigeführt hätten, sagte das Kirchenoberhaupt in einem TV-Interview zum orthodoxen Weihnachtsfest. Damit dies schnell geschehe, sei es "wichtig, dass sich, offen gesagt, die politische Ausrichtung der ukrainischen Regierung ändert", so Kyrill I. wörtlich.

Schweden kauft 44 neue deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A8. Außerdem werden die 66 bisherigen "Leopard 2"-Panzer aus den Beständen der schwedischen Verteidigung ebenso umfassend modernisiert wie andere Kampffahrzeuge, wie das Verteidigungsministerium des neuen NATO-Mitglieds in Stockholm mitteilte.

Insgesamt lassen sich die Schweden die Maßnahmen im Laufe der kommenden Jahre rund 22 Milliarden Kronen (rund 1,9 Mrd. Euro) kosten. Damit sollen die Verteidigungsfähigkeiten des skandinavischen EU-Landes erheblich gestärkt werden und zur Fertigstellung von vier im Aufbau befindlichen Brigaden beigetragen werden, wie es aus dem Ministerium hieß.

Das ukrainische Militär hat am Morgen nach eigenen Angaben einen erneuten Drohnenangriff Russlands abgewehrt. Von 70 Drohnen habe die Luftwaffe 46 abgeschossen. Bei den Angriffen seien Wohnhäuser in drei Regionen beschädigt worden.

Im Rahmen der Ukraine-Kontaktgruppe versammeln sich heute erneut die Unterstützer Kiews auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Es ist das letzte Treffen der Gruppe, bevor Donald Trump am 20. Januar erneut zum Präsidenten der USA vereidigt wird - und vielleicht sogar das letzte Treffen dieses Formats überhaupt.

