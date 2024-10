liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ein totes Kind und 29 Verletzte bei Angriff auf Charkiw ++ Stand: 31.10.2024 04:09 Uhr

Bei einem russischen Angriff auf Charkiw ist nach ukrainischen Angaben ein Kind ums Leben gekommen, 29 Menschen wurden verletzt. Die USA und Südkorea fordern Nordkorea zum Truppenabzug aus Russland auf. Die Entwicklungen im Liveblog.

Gouverneur: Viele Verletzte bei Bombenangriff auf Charkiw

USA und Südkorea fordern von Nordkorea Abzug von Truppen

Der prominente russische Bürgerrechtler Oleg Orlow plädiert für eine umfassende Unterstützung der Ukraine zur Abwehr des von Moskau aufgezwungenen Krieges. "Man muss der Ukraine unbedingt helfen, denn eine Niederlage hätte schreckliche Folgen für sie wie auch für mein Land", sagte der im Exil lebende Mitbegründer der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial der Nachrichtenagentur dpa. Der 71-Jährige mahnte die europäischen Länder, sich nicht vom russischen Präsidenten Wladimir Putin einschüchtern zu lassen. "Wenn Ihr in Europa den Aggressor besänftigen wollt, werdet Ihr an Euren Grenzen ein schreckliches, brutales, aggressives Imperium haben. Ich verstehe die Politiker in Europa nicht, die das nicht verstehen."

Die Verteidigungsminister der USA und Südkoreas haben Nordkorea aufgefordert, seine Truppen aus Russland abzuziehen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, die Vereinigten Staaten würden "weiterhin mit Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um Russland davon abzuhalten, diese Truppen im Kampf einzusetzen". Es bestehe jedoch die "hohe Wahrscheinlichkeit", dass Russland dies dennoch tun werde. Die nordkoreanischen Truppen würden mit russischen Uniformen und Waffen ausgestattet.

Sein südkoreanischer Kollege Kim Yong Hyun sagte, er glaube, dass der nordkoreanische Einsatz "zu einer Eskalation der Sicherheitsbedrohungen auf der koreanischen Halbinsel führen kann". Dies liege daran, dass es eine "hohe Wahrscheinlichkeit" gebe, dass Pjöngjang im Austausch für den Einsatz seiner Streitkräfte Technologietransfers von Moskau verlangen werde, um seine Waffenprogramme zu unterstützen - darunter taktische Atomwaffen, Interkontinentalraketen und Aufklärungssatelliten.

Bei einem russischen Bombenangriff auf ein Gebäude in der nordostukrainischen Stadt Charkiw ist nach Behördenangaben ein Kind ums Leben gekommen, 29 weitere Menschen werden verletzt. Die Sucharbeiten würden fortgesetzt, erklärte der örtliche Gouverneur Oleh Synehubow. Eine gelenkte Fliegerbombe habe das Haus getroffen, gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an.

"Die von der gelenkten Fliegerbombe verursachte Zerstörung ist ziemlich groß", dem Gebäude drohe der Einsturz und die Arbeit der Rettungskräfte sei grundsätzlich gefährdet, so Synehubow weiter.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

