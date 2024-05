liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Verletzte bei Luftangriff auf Belgorod ++ Stand: 09.05.2024 05:56 Uhr

Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die Region Belgorod sind russischen Angaben zufolge mindestens acht Menschen verletzt. Ein ukrainischer Drohnenangriff hat in einer Raffinerie in der Region Krasnodar ein Feuer ausgelöst. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Ukrainische Luftabwehrsysteme haben 17 von 20 russischen Drohnen über der Region Odessa zerstört, teilte die ukrainische Luftwaffe über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Berichte über Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Ein ukrainischer Drohnenangriff hat nach russischen Angaben in einer Raffinerie in der russischen Region Krasnodar ein Feuer ausgelöst. Etwa sechs Drohnen seien abgeschossen worden, Trümmerteile seien aber auf die Raffinerie in der Nähe des Dorfes Jurowka gefallen und hätten ein Feuer ausgelöst, teilte die Regionalverwaltung über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Mehrere Tanks seien beschädigt worden.

Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die russische Region Belgorod sind russischen Angaben zufolge mindestens acht Menschen verletzt und zahlreiche Häuser und Autos beschädigt worden. Unter den Verletzten sei auch ein elfjähriges Mädchen, das ins Krankenhaus gebracht worden sei, teilte der Gouverneur der an die Ukraine grenzenden Region mit.

