liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet Tote und Verletzte im Süden ++ Stand: 19.10.2023 03:50 Uhr

Laut ukrainischen Angaben starben durch russischen Beschuss in der Region Mykolajiw mindestens zwei Menschen. In Russland soll eine Journalistin wegen Spionageverdachts festgenommen worden sein. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat bei seinem Besuch Nordkorea für die Unterstützung in der Ukraine gedankt. Der Kreml schätze die "unerschütterliche und prinzipienfeste Unterstützung" Pjöngjangs "zutiefst", sagte Lawrow bei einem Empfang. Zugleich sicherte er dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un die "volle Unterstützung und Solidarität" der Regierung in Moskau zu.

"Die Russische Föderation bietet auch ihre volle Unterstützung und Solidarität mit den Bestrebungen der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) auf dem von ihr gewählten Entwicklungsweg an", sagte Lawrow laut dem auf der Website des russischen Außenministeriums veröffentlichten Redemanuskript. Die USA hatten vergangene Woche erklärt, Nordkorea habe kürzlich Waffen an Russland geliefert. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies die Vorwürfe zurück.

Wie das US-amerikanische Rundfunkunternehmen Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) meldet, ist in der russischen Stadt Kasan eine US-russische Journalistin festgenommen worden. Alsu Kurmasheva werde zur Last gelegt, sich nicht "als ausländische Agentin" gemeldet zu haben, gab ihr Arbeitgeber RFE/RL an. Der Journalistin drohten bis zu fünf Jahre Haft, teilte der US-finanzierte Sender mit und forderte eine umgehende Freilassung.

Kurmasheva, die mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Prag in Tschechien lebe, sei am 20. Mai wegen eines "familiären Notfalls" nach Russland gereist und am 2. Juni vor ihrem Rückflug in Kasan vorübergehend festgenommen worden, berichtete RFE/RL. Die Journalistin befand sich am Abend vorübergehend in Haft, wie die Nachrichtenagentur Tatar-Inform mitteilte. Im März wurde in Russland bereits US-Journalist Evan Gershkovich wegen Spionagevorwürfen festgenommen.

Laut ukrainischen Angaben sind am Abend im Süden des Landes mindestens zwei Menschen durch russischen Beschuss getötet und vier weitere verletzt worden. Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Lebensmittellager kamen nach Angaben des Innenministeriums in der Region Mykolajiw zwei Zivilisten um Leben. Eine Person sei verletzt worden. In der angrenzenden Region Cherson wurden dem Militärgouverneur Olexander Prokudin zufolge drei weitere Menschen durch Artillerie- und Luftangriffe verletzt.

Zuvor meldete das russische Verteidigungsministerium die Abwehr von zwei ukrainischen Raketen des Typs "S-200" nahe der strategisch wichtigen Hafenstadt Sewastopol auf der besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Demnach soll es weder Verletzte noch Schäden gegeben haben. Russische und ukrainische Telegram-Kanäle veröffentlichten Videos, welche Rauchschwaden nahe der Stadt zeigen. In dieser Gegend verorten ukrainische Beobachter Waffenstützpunkte der Schwarzmeerflotte. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Angesichts der Kriege im Nahen Osten sowie in der Ukraine will sich US-Präsident Joe Biden am Abend (Ortszeit) in einer seltenen Ansprache aus dem Oval Office an die Nation wenden. Biden werde dort die Reaktion der USA auf die terroristischen Angriffe der Hamas gegen Israel und auf den anhaltenden Krieg Russlands gegen die Ukraine erörtern, teilte das Weiße Haus mit. Die Ansprache aus dem Amtszimmer des Präsidenten in der US-Regierungszentrale ist zur besten Sendezeit um 20 Uhr (Ortszeit, entspricht MESZ 2 Uhr am Freitag) vorgesehen.

