liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Zwei Tote durch Drohnentrümmer in Belgorod ++ Stand: 12.10.2023 05:15 Uhr

Russland hat zwei Tote durch herabstürzende Drohnentrümmer in Belgorod gemeldet. Nordkoreas Machthaber Kim hat dem russischen Präsidenten Putin den Sieg über die "Imperialisten" gewünscht. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russlands Präsident Wladimir Putin ist zu einem Staatsbesuch in Kirgisistan eingetroffen und hat damit erstmals seit dem Erlass eines internationalen Haftbefehls gegen ihn eine Reise ins Ausland unternommen. Putin sei in Kirgisistan eingetroffen, berichteten Nachrichtenagenturen beider Länder am Morgen. Demnach soll der russische Präsident dort seinen kirgisischen Kollegen Sadyr Japarow treffen und an einem Gipfeltreffen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) teilnehmen. Zudem soll Putin an einer Gala anlässlich des 20. Jahrestags der Eröffnung eines russischen Militärstützpunktes in Kirgisistan teilnehmen. In der GUS sind mehrere frühere Sowjetrepubliken zusammengeschlossen.

Einen Monat nach ihren Gesprächen in Russland tauschen der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un und der russische Präsident Wladimir Putin anlässlich des 75-jährigen Bestehens der bilateralen Beziehungen Briefe aus. "Ich hoffe, dass das russische Volk, das sich auf den Weg gemacht hat, eine starke Nation aufzubauen, in seinem Kampf für den Schutz der Souveränität, der Würde, der Sicherheit und des Friedens des Landes immer nur Sieg und Ruhm erringen wird, indem es die anhaltende Hegemonialpolitik der Imperialisten und ihre gegen Russland gerichteten Pläne, es zu isolieren und zu unterdrücken, durchkreuzt", schreibt Kim.

Sein Besuch in Russland hat in den USA Befürchtungen geweckt, dass eine wiederbelebte Achse Moskau-Pjöngjang das russische Militär in der Ukraine stärken könnte. Beide Länder bestreiten einen Waffenhandel, haben aber angekündigt, ihre Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich zu vertiefen.

In der russischen Grenzregion Belgorod sind nach russischen Angaben bei einem Drohnenangriff zwei Menschen getötet und mindestens zwei weitere verletzt worden. "Das Luftabwehrsystem im Bezirk Belgorod schoss eine Drohne (...) ab, die sich der Stadt näherte", schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, im Onlinedienst Telegram. Die Region Belgorod grenzt an die Ukraine.

Durch herabfallende Trümmer der Drohne "geriet ein Wohnhaus in Brand". Später fügte Gladkow hinzu: "Leider gibt es Tote. Die Leichen von zwei Menschen - ein Mann und eine Frau - wurden von den Rettungskräften aus den Trümmern geborgen". Die Verletzten seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, der Mann sei im Koma und die Frau habe eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. Es könnte sich noch ein Kind unter den Trümmern befinden, erklärte der Gouverneur. Die Rettungsaktion werde fortgesetzt.

