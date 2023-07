liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Luftangriffe auf mehrere ukrainische Städte ++ Stand: 27.07.2023 05:38 Uhr

Russland hat am Mittwochabend offenbar erneut mehrere ukrainische Städte mit Luftangriffen attackiert. Entwicklungsministerin Schulze warnt die Länder Afrikas vor einer engeren Zusammenarbeit mit Russland. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Angaben des ukrainischen Militärs zufolge hat es am Mittwochabend weitere Luftangriffe auf mehrere Städte in der Ukraine gegeben. Ein Sprecher der ukrainischen Armee erklärte im Fernsehen, Ziele seien die Oblast Chmelnyzkyj im Zentrum des Landes und die Hauptstadt Kiew sowie Charkiw und Dnipro in der Ostukraine gewesen. Unter anderem sei der Militärflughafen Starokostjantyniw angegriffen worden, auf dem Kampfflugzeuge stationiert seien. Weiter hieß es, die Luftabwehr habe 36 russische Marschflugkörper abgefangen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte der Luftabwehr in seiner abendlichen Videobotschaft. Er sagte, es habe nur wenige Treffer gegeben, und einige Raketentrümmer seien niedergegangen. Konkrete Angaben über mögliche Schäden oder Opfer machte die Ukraine aber nicht.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat die Länder Afrikas vor einer engeren Zusammenarbeit mit Russland und seinem Präsidenten Wladimir Putin gewarnt. "Wer afrikanischen Ländern billigen russischen Weizen verspricht und zugleich ukrainische Getreidehäfen bombardiert, will nicht den Hunger bekämpfen, sondern nur neue Abhängigkeiten schaffen" sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Russland verhalte sich nur in der Rhetorik antikolonial, "tatsächlich zielt sein Vorgehen in Afrika auf Abhängigkeit und Ausbeutung". Das Treffen in St. Petersburg nannte Schulze "eine PR-Show Putins".

Russland will bei seinem zweiten Afrika-Gipfel die Zusammenarbeit mit den Staaten des Kontinents ausbauen. Im Mittelpunkt stehen dabei auch russische Lieferungen von Getreide und Dünger in afrikanische Länder, nachdem Moskau das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer aufgekündigt hatte. Russland wird wegen der Seeblockade in seinem Krieg gegen die Ukraine vorgeworfen, dem Weltmarkt große Mengen an Weizen und Mais zu entziehen und so Lebensmittelpreise in die Höhe zu treiben.

Das Getreide aus der Ukraine gilt wie das aus Russland als wichtiger Beitrag im Kampf gegen den Hunger in der Welt. Schulze sagte, Russland exportiere "Waffen, Fake News und Söldner, mit oft fatalen Folgen. Entwicklungspolitisch hat Russland den afrikanischen Staaten wenig zu bieten." Das Treffen mit Putin sei aber auch "eine Chance für unsere afrikanischen Partner, den russischen Präsidenten mit ihren Forderungen zu konfrontieren. Ein Ende des Krieges und ein ungehinderter Export des ukrainischen Getreides sind im Interesse der ganzen Welt."

Die Dachorganisation des Roten Kreuzes kürzt die Mittel für die humanitäre Hilfe in der Ukraine. Der genaue Umfang stehe noch nicht fest, sagte der Sprecher des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK), Achille Després, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wahrscheinlich trifft die Kürzung bereits unser Budget von 2023."

Als Grund nennt er die schwierige finanzielle Situation des IKRK auf globaler Ebene. Allerdings werde auch 2023 das meiste Geld in die Ukraine fließen, auch nach den Sparmaßnahmen. "Unsere Pläne zur Kostensenkung betreffen alle unsere Aktivitäten weltweit und in der Ukraine prüfen wir sorgfältig, welche Ausgaben reduziert oder verschlankt werden können." Das Budget des IKRK für die Ukraine ist das höchste weltweit und belief sich 2022 auf insgesamt rund 435 Millionen Euro.

Wegen russischer Drohungen gegen die zivile Schifffahrt im Schwarzen Meer verstärkt die NATO ihre Überwachung in der Region. Moldau weist 45 russische Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter aus. Die Entwicklungen vom Mittwoch im Liveblog zum Nachlesen.