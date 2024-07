liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Biden will ukrainische Flugabwehr stärken ++ Stand: 09.07.2024 03:49 Uhr

US-Präsident Biden hat nach dem russischen Angriff auf ein Kinderkrankenhaus weitere Hilfen für die Flugabwehr angekündigt. Die Vereinten Nationen verurteilen den Angriff aufs Schärfste. Alle Entwicklungen im Liveblog.

In der südrussischen Region Rostow ist nach russischen Angaben infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs ein Feuer in einem Umspannwerk ausgebrochen. "Zwei Transformatoren sind in Brand geraten", teilte Gouverneur Wassili Golubew über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die russische Luftabwehr habe "zahlreiche" ukrainische Drohnen abgeschossen. Die genaue Zahl der eingesetzten oder abgewehrten Drohnen nennt er nicht. Die an die Ukraine grenzende Region war in der Vergangenheit wiederholt Ziel von Angriffen.

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, verurteilt die jüngsten russischen Raketenangriffe auf dicht besiedelte Gebiete in der Ukraine und ein Kinderkrankenhaus in der Hauptstadt Kiew. "Unter den Opfern waren die kränksten Kinder der Ukraine", sagte er in Genf. Schockierender Weise sei bei einem der Angriffe die Intensivstation des größten Kinderkrankenhauses der Ukraine schwer beschädigt und die Dialyseabteilung zerstört worden. "Das ist abscheulich", sagte Türk.

US-Präsident Joe Biden hat nach Angriffen mit russischen Raketen auf die Ukraine mit 36 Toten "neue Maßnahmen" zur Stärkung der ukrainischen Luftabwehr angekündigt. Die USA und ihre Verbündeten würden diese neue Unterstützung auf einem NATO-Gipfel in Washington in dieser Woche bekanntgeben, erklärte Biden am Montag (Ortszeit). Er bezeichnete die Raketenangriffe auf die Ukraine als eine "schreckliche Erinnerung an Russlands Brutalität" in dem Krieg, der im Februar 2022 begann.

Nach der Attacke auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew haben mehrere Staaten den UN-Sicherheitsrat angerufen. Die Bundesregierung hofft beim NATO-Gipfel auf weitere Lieferzusagen für Flugabwehrsysteme an die Ukraine. Der Liveblog vom Montag zum Nachlesen.