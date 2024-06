liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Habeck bedauert späten Kurswechsel ++ Stand: 04.06.2024 11:26 Uhr

Vize-Kanzler Habeck hätte sich den Kurswechsel der Regierung zum Waffeneinsatz auf russische Ziele früher gewünscht. Das Verteidigungsministerium bestellt offenbar mehr Munition bei Rheinmetall. Alle Entwicklungen im Liveblog.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat enttäuscht auf die Absage Chinas für den Ukraine-Friedensgipfel reagiert. "Bedauerlich" nannte er die Begründung aus Peking. Sie passe aber zum bisherigen Verhalten. "China versucht, normale Beziehungen zu den europäischen NATO-Verbündeten zu unterhalten. Gleichzeitig ist es der wichtigste Unterstützer von Russlands Krieg gegen die Ukraine, der größten und unmittelbarsten Sicherheitsbedrohung, der wir hier in Europa gegenüberstehen. Natürlich kann China nicht beides gleichzeitig haben", sagte Stoltenberg dem NDR.

In der Nähe von Luzern soll am 15. und 16. Juni ein internationales Treffen zur Zukunft der Ukraine stattfinden. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben mehr als 100 Staaten und Organisation ihre Teilnahme an dem Gipfel bestätigt. Das Treffen, zu dem Russland nicht eingeladen ist, soll mehr internationale Unterstützung für die angegriffene Ukraine mobilisieren.

Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Millionenstadt Dnipro sind mindestens sieben Menschen verletzt worden, darunter ein Baby und ein 17-Jähriger. Das teilte der Militärgouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, auf seinem Telegram-Kanal mit. Mehrere Wohnhäuser und Autos seien durch die Explosion und einen anschließenden Brand beschädigt worden.

Das Verteidigungsministerium will beim Rüstungskonzern Rheinmetall mehr Artilleriemunition kaufen als bislang geplant. Der bereits geschlossene Rahmenvertrag mit der Rüstungsschmiede Rheinmetall über rund 880 Millionen Euro solle um mindestens 200.000 Granaten des Kalibers 155 Millimeter aufgestockt werden, berichtete der Spiegel aus einem Schreiben des Verteidigungsministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages.

Die Granaten kommen vor allem bei der Panzerhaubitze 2000 zum Einsatz. Die Bestellung solle mit der Maßgabe erfolgen, dass die Produktion der Geschosse in Deutschland erfolgt, heißt es in dem Schreiben weiter, das auch Reuters vorliegt. Rheinmetall errichtet an seinem deutschen Produktionsstandort Unterlüß eine neue Munitionsfabrik.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) bedauert, dass Bundeskanzler Olaf Scholz seinen jüngsten Kurswechsel in der Ukraine-Politik nicht früher vollzogen hat. "Alles, was wir entschieden haben, hätten wir schneller entscheiden können", sagte Habeck der Augsburger Allgemeinen. Zugleich verteidigte er Scholz aber gegen den Vorwurf des Zauderns. "Zaudern ist das falsche Wort. Es sind extrem schwierige Entscheidungen zu fällen und deshalb ist es gut, wenn man genau abwägt", sagte Habeck. "In diesem Fall ist richtig entschieden worden."

Russland greife von Stellungen nahe der Grenze die Region Charkiw massiv an und zerstöre Wohnhäuser und Einkaufszentren. Deshalb müsse die Ukraine die Angriffe aus Russland verhindern dürfen, um das Leben von Kindern, Frauen, Männern besser schützen zu können. Ihr das zu untersagen, würde den Tod weiterer Menschen bedeuten.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte am Freitag über die Entscheidung des Kanzlers informiert, dass die von Russland angegriffene Ukraine von Deutschland gelieferte Waffen jetzt auch gegen militärische Ziele in Russland abfeuern darf.

Bei russischen Angriffen im Osten der Ukraine sind drei Menschen getötet worden, darunter ein Zwölfjähriger. Russische Angriffe zwingen die Ukraine dazu, so viel Strom zu importieren wie nie zuvor.