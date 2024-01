liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Feuer nach Drohnenattacke auf Kiew ++ Stand: 02.01.2024 04:41 Uhr

Russland hat Kiew in der Nacht erneut mit Drohnen angegriffen. Grünen-Politiker Schäfer fordert die schnellere Bereitstellung von "Leopard"-Ersatzteilen für die Ukraine. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der Grünen-Politiker Sebastian Schäfer fordert die Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann auf, die an die Ukraine gelieferten "Leopard"-Kampfpanzer schneller zu reparieren. "Leider ist festzustellen, dass nur noch eine sehr geringe Zahl der gelieferten Kampfpanzer von der Ukraine eingesetzt werden kann", heißt es in einem Schreiben an die beiden Unternehmen, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Es mangele in der Reparaturwerkstatt in Litauen an Ersatzteilen. Es gebe "dringende Handlungsnotwendigkeiten", um die Ersatzteillage schnell zu verbessern.

Schäfer hatte gemeinsam mit Verteidigungsminister Boris Pistorius vor Weihnachten die Werkstatt in Litauen besucht.

Russland hat die ukrainische Hauptstadt erneut mit Drohnen angegriffen. Trümmer eines abgeschossenen Flugkörpers lösten nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko ein Feuer in einem Wohngebäude aus. Rettungskräfte seien vor Ort, so Klitschko.

Angaben zu möglichen Toten oder Verletzten wurden nicht gemacht.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die ukrainische Hauptstadt ist erneut aus der Luft angegriffen worden. Mitten in der Nacht schoss die Flugabwehr in Kiew, Reporter des "Kyiv Independent" berichten von Explosionen.

Die russische Armee greift die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Kampfdrohnen an. Der Deutsche Journalisten-Verband hat das Bombardement eines Hotels in Charkiw verurteilt.

Die Entwicklungen von Montag zum Nachlesen.