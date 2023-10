liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet Abschuss von 27 Drohnen im Süden ++ Stand: 10.10.2023 08:28 Uhr

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht im Süden des Landes zahlreiche russische Drohnenangriffe abgewehrt. Selenskyj wirft Russland vor, auch in Nahost Krieg zu wollen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj: Moskau will auch Krieg im Nahen Osten

Ukraine meldet Abschuss von 27 russischen Drohnen

Die ukrainischen Streitkräfte machen sowohl im Osten als auch im Süden des Landes Fortschritte bei ihrer seit vier Monaten andauernden Gegenoffensive, teilten Militärs am Montag mit.

Die ukrainische Gegenoffensive zielt darauf ab, die Kontrolle über die Gebiete um Bakhmut zu erlangen, um die Stadt zurückzuerobern, die im Mai nach monatelangen schweren Kämpfen von den russischen Streitkräften eingenommen wurde.

Russischen Berichten über die Kämpfe zufolge haben Moskaus Streitkräfte ukrainische Angriffe in der Nähe der zerstörten östlichen Stadt Bakhmut abgewehrt und bei Angriffen auf ukrainische Stellungen außerhalb der Stadt schwere Verluste erlitten.

Im Süden will Kiew bis zum Asowschen Meer vordringen, um eine russische Landbrücke zu unterbrechen, die die von ihm besetzten Gebiete im Süden und Osten miteinander verbindet. Ilia Jewlasch, ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte im Osten des Landes, sagte, die Truppen hätten einen "Teilerfolg" bei Andrijewka erzielt, das sie letzten Monat zusammen mit dem nahe gelegenen Ort Klischiwka erobert hatten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, neben dem Angriff auf sein Land nun auch einen Krieg im Nahen Osten entfachen zu wollen. "Wir haben Daten, die klar beweisen, dass Russland daran interessiert ist, im Nahen Osten einen Krieg loszutreten, so dass eine neue Quelle von Schmerz und Leid die Einheit der Welt untergräbt", teilte Selenskyj auf X (vormals Twitter) mit. Details nannte er nicht. Zudem warnte er in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft vor der Gefahr eines Weltkrieges.

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht im Süden des Landes zahlreiche russische Drohnenangriffe abgewehrt. Russland hat mit 36 Drohnen angegriffen. 27 davon seien in den Regionen Odessa, Mykolajiw und Cherson abgeschossen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe über Telegram mit.

Ziel des Angriffs seien die Oblaste Odessa, Mykolajiw und Cherson gewesen. Die Regionalregierung von Cherson erklärte auf Telegram, am Montag hätten die russischen Streitkräfte 79 Angriffe vorgenommen. Im Einsatz seien Mörser, Artillerie und Drohnen gewesen. Vier Menschen seien verletzt und mehrere Gebäude beschädigt worden.