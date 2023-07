liveblog Krieg gegen die Ukraine + Belarus verkündet Sicherheitsüberprüfung an Grenzen + Stand: 25.07.2023 01:51 Uhr

Belarus hat Sicherheitsüberprüfungen an den Grenzen zur Ukraine und zu Polen verkündet. Die USA schicken der Ukraine weitere Militärhilfe in Millionenumfang. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland hat ukrainischen Angeben zufolge erneut die Hauptstadt Kiew in der Nacht angegriffen. "In den Außenbezirken von Kiew sind Luftabwehrsysteme im Einsatz (um den Angriff abzuwehren)", sagte Serhij Popko, Chef der Militärverwaltung der Stadt, auf dem Nachrichtenkanal Telegram.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die US-Regierung stellt der Ukraine zusätzliche Militärhilfe im Umfang von bis zu 400 Millionen Dollar (rund 360 Millionen Euro) bereit. Das Paket beinhalte eine Vielzahl von Munition für moderne Luftverteidigungssysteme und mehrere kleine Überwachungsdrohnen vom Typ "Hornet", teilten US-Vertreter mit.

Geliefert werden sollen demnach auch Geschosse für Haubitzen und 32 gepanzerte Fahrzeuge der Reihe "Stryker". Zudem sollen Ausrüstung für Verschrottung, Mörser, Raketen vom Typ "Hydra-70" und 28 Millionen Schuss Munition für Kleinwaffen zur Verfügung gestellt werden. Für das Hilfspaket kann das Pentagon direkt auf die eigenen Bestände zugreifen und es in relativ kurzer Zeit an die Ukraine liefern.

Belarus hat eine Sicherheitsüberprüfung an seinen Grenzen zur Ukraine und zu Polen bekannt gegeben. Innenminister Iwan Kubrakow habe sich mit Kommandeuren der russischen Söldnergruppe Wagner in einem Ausbildungszentrum getroffen, um einen "klaren Aktionsplan" auszuarbeiten, erklärte das belarussische Innenministerium. Es zitierte Kubrakow mit den Worten, "angesichts der schwierigen Lage an den Grenzen" des Landes sei es "besonders wichtig, auf mögliche Herausforderungen und Bedrohungen vorbereitet zu sein".

Bei dem Treffen mit den Wagner-Söldnern lobte der Minister demnach deren "praktische Erfahrung" während ihres monatelangen Einsatzes in der Ostukraine, insbesondere in der blutigen Schlacht um die ukrainische Stadt Bachmut.

UN-Generalsekretär Guterres fordert Russland auf, zum Getreideabkommen zurückzukehren. Kremlchef Putin unterzeichnete ein Gesetz, wonach die Höchstgrenze für Reservisten angehoben wird. Die Entwicklungen vom Montag im Liveblog zum Nachlesen.