liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Autoverkehr über Krim-Brücke läuft wieder ++ Stand: 18.07.2023 01:28 Uhr

Laut russischer Regierung läuft der Autoverkehr über die Krim-Brücke teilweise wieder. Großbritannien stockt mit rund drei Milliarden Euro Militärbestände auf. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Auf der durch Explosionen beschädigten Krim-Brücke ist der Autoverkehr nach russischen Regierungsangaben in der Nacht mit Einschränkungen wiederaufgenommen worden. Genutzt werde nur eine der zwei Fahrbahnen, teilte Vizeregierungschef Marat Chusnullin nach Angaben russischer Agenturen mit.

Die strategisch wichtige Brücke auf die 2014 annektierte Halbinsel war in der Nacht auf Montag beschädigt worden. Nach russischen Angaben wurde sie mit unbemannten ferngesteuerten Booten angegriffen. Durch die Explosionen sackte ein Fahrbahnteil ab. Moskau macht die Ukraine verantwortlich; Präsident Wladimir Putin drohte militärische Vergeltung an.

Großbritannien will vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges die Kampfbereitschaft seines Militärs verbessern. Dazu gehörten Ausgaben in Höhe von rund 2,9 Milliarden Euro für die Aufstockung von Munition und Lagerbeständen, die durch den Krieg in der Ukraine aufgebraucht wurden, erklärt die Regierung in London. Die neue Strategie beinhalte auch Pläne für eine neue "Global Response Force", die es den Streitkräften ermöglichen soll, "als Erste vor Ort zu sein", sowie eine verbesserte "Surge Capacity"-Truppe, die sich aus ehemaligen Soldaten zusammensetze.

"Wir müssen uns anpassen und modernisieren, um den Bedrohungen zu begegnen, mit denen wir konfrontiert sind und dabei die Lehren aus Präsident Putins unprovoziertem Einmarsch in der Ukraine ziehen", sagte Verteidigungsminister Ben Wallace.

