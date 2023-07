liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Erdogan kritisiert Schweden ++ Stand: 04.07.2023 06:26 Uhr

Der türkische Präsident Erdogan wirft NATO-Beitrittsbewerber Schweden vor, Versprechen gegenüber seinem Land nicht einzuhalten. Laut der russischen Agentur Tass wurden über der Umgebung von Moskau zwei Drohnen abgefangen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Erdogan kritisiert Schweden

Bericht über Drohnen-Abschuss bei Moskau

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die deutsche Hilfe bei der Flugabwehr in einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz als "sehr kraftvoll" gelobt. "Die brillanten Iris-T-Systeme haben sich als sehr wirksam beim Schutz unseres Luftraums erwiesen", sagte Selenskyj in seiner am Montagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Zudem habe Deutschland der Ukraine auch das sehr effektive Flugabwehrsystem vom US-Typ Patriot überlassen. "Die Ukraine ist sehr dankbar dafür", sagte Selenskyj nach dem Telefonat.

Die Ukraine hat den britischen Konsumgüterkonzern Unilever auf ihre Liste der "internationalen Kriegssponsoren" gesetzt und dies mit dessen anhaltender Tätigkeit in Russland begründet. Grund der Entscheidung der Nationalen Agentur für Korruptionsbekämpfung seien die Präsenz des Unternehmens in der Russischen Föderation und seine "hohen Steuerzahlungen" an den russischen Staat. Dadurch unterstütze Unilever die "Wirtschaft des Aggressors" und die "Fortführung des russischen Krieges gegen die Ukraine", hieß es weiter.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich erneut unzufrieden mit der Innenpolitik des NATO-Beitrittsbewerbers Schweden gegenüber Kurden und Islamkritikern gezeigt. Die Türkei fordere einen entschlossenen Kampf gegen Terror-Gruppen und Islamophobie, sagte Erdogan nach einer Kabinettssitzung. Das sei ihre Rote Linie. "Jeder muss akzeptieren, dass die Freundschaft der Türkei nicht durch die Unterstützung des Terrorismus oder durch die Schaffung von Raum für Terroristen gewonnen werden kann", sagte er.

Schweden hatte nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zusammen mit Finnland den Beitritt zur NATO beantragt. Dieser muss von allen aktuellen Mitgliedern ratifiziert werden. Die Türkei verzögert ihre Zustimmung und verweist auf ein Memorandum vom Sommer vergangenen Jahres, in dem Finnland und Schweden zugesagt hatten, türkischen Sicherheitsbedenken Rechnung zu tragen. Dem Beitritt Finnlands hat sie inzwischen zugestimmt. Im Fall Schwedens ziert sie sich ebenso wie Ungarn weiter.

Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass hat den Abschuss zweier Drohnen über der Umgebung von Moskau und der benachbarten Kaluga-Region gemeldet. Die Agentur beruft sich dabei auf die Auskunft der Rettungsdienste.