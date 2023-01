++ NATO will Partnerschaft mit Japan stärken ++

Die NATO will die Partnerschaft mit Japan weiter stärken. Brasiliens Präsident Lula hat eine gemeinsame Vermittlungsinitiative seines Landes mit China vorgeschlagen, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Die Entwicklungen im Liveblog.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg dankt Japan für die Unterstützung während des Ukraine-Krieges. "Der Krieg in der Ukraine geht uns alle an, und deshalb sind wir auch sehr dankbar für die Unterstützung, die Japan leistet, auch mit Flugzeugen und Frachtkapazitäten", sagte Stoltenberg in einer kurzen Ansprache nach der Besichtigung des Luftwaffenstützpunkts Iruma. Das Bündnis werde die Partnerschaft mit Japan weiter stärken.