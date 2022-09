Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, spricht sich für die Lieferung des Kampfpanzers Leopard aus. Präsident Selenskyj bezeichnet die militärische Lage in der Region Donezk als "besonders ernst". Alle Entwicklungen im Liveblog.

Heusgen befürwortet Kampfpanzer-Lieferungen an Ukraine

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, spricht sich für die Lieferung des Kampfpanzers Leopard an die Ukraine aus. "Die Ukrainer wollen diese schweren Waffen", sagt der frühere außenpolitische Berater der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Er könne zwar nachvollziehen, dass die Bundesregierung einen Alleingang in dieser Frage ablehne, schlägt aber vor, dass Deutschland alle Staaten, die über einen solchen Panzer verfügen, in einem Konsortium zusammenholen sollte. "Dann könnten diese Länder Leopard-Panzer liefern, die ukrainischen Soldaten darin ausbilden und die Wartung der Militärgeräte gemeinsam sicherstellen", so Heusgen.