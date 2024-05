liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Norwegen will russischen Touristen Einreise untersagen ++ Stand: 23.05.2024 08:55 Uhr

Norwegen will seine Einreisebeschränkungen für russische Bürger verschärfen und Touristen die Einreise größtenteils verweigern. Tschetscheniens Machthaber Kadyrow bietet Russland mehr Kämpfer an. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Im vergangenen Jahr haben wurden in Deutschland etwa 977.000 Geflüchtete aus der Ukraine als Schutzsuchende registriert. Das geht aus den Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Als Schutzsuchende gelten Ausländerinnen und Ausländer, die sich unter Berufung auf völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe in Deutschland aufhalten.

Norwegen wird den Zugang für russische Touristen aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine weiter einschränken und fast alle Einreisen blockieren. "Die Entscheidung, die Einreisebestimmungen zu verschärfen, steht im Einklang mit dem norwegischen Ansatz, Verbündeten und Partnern als Reaktion auf Russlands illegalen Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Seite zu stehen", zitierte die Nachrichtenagentur Reuters aus einer Mitteilung der Justizministerin Emilie Enger Mehl.

So soll russischen Bürgerinnen und Bürgern, die für eine Urlaubs- oder nicht notwendige Reise nach Norwegen kommen wollen, die Einreise verwehrt werden. Ausnahmen könnten in Fällen wie dem Besuch enger Familienangehöriger mit Wohnsitz in Norwegen gewährt werden, so das Ministerium.

Angaben des russischen Militärs zufolge soll die eigene Luftwaffe in der Nacht mehr als 30 von der Ukraine auf die russische Region Belgorod abgefeuerte Raketen abgewehrt haben. Auch drei Drohnen seien zerstört worden.

Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps hat China vorgeworfen, Russland "tödliche Hilfe" für dessen Krieg gegen die Ukraine zu liefern. "Wir haben Beweise dafür, dass Russland und China bei Kampfausrüstung für den Einsatz in der Ukraine zusammenarbeiten", sagte Shapps bei einer Konferenz in London. Britische Militärgeheimdienste und Geheimdienste der USA "können aufdecken, dass tödliche Hilfe von China nach Russland und in die Ukraine fließt". In diesem Zusammenhang drängte Shapps auf höhere Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten.

Der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jake Sullivan, bestätigte Shapps Vorwürfe jedoch nicht. Er sagte, die Möglichkeit, dass China "Russland direkt Waffen - tödliche Unterstützung - liefern könnte", sei früher eine Sorge gewesen, aber "bis heute haben wir das nicht gesehen". Die USA seien jedoch besorgt über das, was China tue, um "Russlands Kriegsmaschinerie anzuheizen" - nicht durch direkte Waffenlieferungen, sondern durch Vorleistungen für die russische Verteidigungsindustrie.

Der ukrainische Generalstab hat weitere Kämpfe in der Donbass-Region gemeldet. Allein in der Region nordwestlich der Stadt Awdijiwka wurden demnach 25 Gefechte verzeichnet. "Der Feind versucht insbesondere, mit Angriffsgruppen und Ausrüstung in unsere Kampfformationen einzudringen", teilte das Militär mit. In der Region sei ein russischer Kampfjet Su-25 abgeschossen worden.

Auch der Gouverneur der Region um die Stadt Cherson meldete russischen Beschuss. Es seien Explosionen am Fluss Dnipro zu hören.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Schweden will weitere 6,5 Milliarden Euro in Militärhilfen für die Ukraine investieren, verteilt auf die Jahre 2024 bis 2026. Das teilte Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson mit und betonte beim Kurznachrichtendienst X: "Die Sache der Ukraine ist die Sache Schwedens."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich für die Unterstützung. "Das ist wirklich greifbar und wird nicht nur uns, nicht nur die Ukraine, sondern den gesamten europäischen Raum von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer stärken", sagte er in einer Videobotschaft.

Der Führer der Region Tschetschenien im Südkaukasus, Ramsan Kadyrow, hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einem gemeinsamen Treffen angeboten, mehr Kämpfer für den Krieg gegen die Ukraine zu schicken. Kadyrow erklärte in sozialen Netzwerken, zehntausende "gut ausgebildete und ausgerüstete Kämpfer aus der Reserve" seien bereit, für Russland in der Ukraine zu kämpfen, falls ein solcher Befehl erteilt werde. Bislang seien bereits etwa 43.500 Kämpfer aus Tschetschenien für Russland in der Ukraine im Einsatz gewesen.