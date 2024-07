liveblog Nach Attentat auf Trump ++ Biden ruft zu Mäßigung auf ++ Stand: 15.07.2024 02:25 Uhr

US-Präsident Biden hat sich in einer Rede aus dem Oval Office an die Nation gewandt. Trump ist bei dem Nominierungsparteitag in Wisconsin angekommen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

US-Präsident Biden warnt in seiner Rede vor Gewalt im US-Wahlkampf. Die ganze Ansprache:

US-Präsident Joe Biden hat in seiner Rede an die Einheit der Nation appelliert. Biden betonte die Notwendigkeit, die politische Atmosphäre im Land zu beruhigen: "Wir müssen die aufgeheizte Stimmung in der Politik senken." Man müsse nun zusammenstehen und nach den Schüssen auf Trump, einen Schritt zurück machen. "Wir lösen unsere Meinungsverschiedenheiten an der Wahlurne. So machen wir es - an der Wahlurne, nicht mit Kugeln", sagte Biden.

Er erinnerte daran, dass Amerikaner "Nachbarn und Freunde, keine Feinde" seien. Er zeigte sich erleichtert, dass Trump bei dem Vorfall auf einer Wahlkampfveranstaltung nicht schwer verletzt wurde. Über die Motive des Schützen und mögliche Unterstützer sei noch nichts bekannt, so Biden. Mit Nachdruck verurteilte Biden die Gewalttat: "Es gibt in Amerika keinen Platz für diese Art von Gewalt, ohne Ausnahme." Er räumt ein, dass der Wahlkampf von einer sehr aufgeheizten politischen Rhetorik geprägt sei, betont aber gleichzeitig den hohen Einsatz bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen.

Nur einen Tag nach dem Attentat auf Donald Trump ist der frühere US-Präsident zum Parteitag der Republikaner im Bundesstaat Wisconsin gelandet. TV-Aufnahmen zeigten die Maschine Trumps auf dem Rollfeld nahe der Stadt Milwaukee, wo ab Montag der Nominierungsparteitag der Republikaner abgehalten wird. Trump hatte eigenen Angaben zufolge zunächst erwogen, seine Reise wegen der Ereignisse um zwei Tage zu verschieben. Er habe aber beschlossen, "dass ich nicht zulassen kann, dass ein 'Schütze' oder ein potenzieller Attentäter eine Änderung des Zeitplans oder etwas anderes erzwingt".

Nach einer kurzen Wahlkampfpause wegen des Attentats auf Donald Trump plant US-Präsident Joe Biden in den kommenden Tagen wieder Auftritte vor Publikum. Nach Angaben des Weißen Hauses will Biden am Dienstag eine Tagung der Bürgerrechtsbewegung NAACP in Las Vegas besuchen. Am Mittwoch soll er in der Wüstenmetropole im US-Bundesstaat Nevada auch an einer lokalen Wahlkampfveranstaltung teilnehmen. Biden hatte nach den Schüssen auf Trump eine für Montag geplante Reise nach Texas abgesagt sowie einen Wochenendaufenthalt im Bundesstaat Delaware abgebrochen, um ins Weiße Haus zurückzukehren. Sein Wahlkampfteam hatte zudem die gesamte ausgehende Kommunikation unterbrochen und angekündigt, Wahlwerbespots "so schnell wie möglich" zu stoppen.

Nach dem versuchten Attentat auf Donald Trump steht für die Behörden die Sicherheit des republikanischen Parteitags im Fokus. "Wir sind vollständig vorbereitet", sagte die beim Secret Service für den Parteitag verantwortliche Koordinatorin Audrey Gibson-Cicchino. Sie erwarte keine Änderungen an den derzeitigen Sicherheitsplänen.

US-Präsident Joe Biden hat nach eigenen Angaben den Secret Service angewiesen, alle Sicherheitsmaßnahmen für das Großevent zu überprüfen. Die Behörde ist unter anderem für den Schutz amtierender und ehemaliger Präsidenten wie Trump zuständig. Bei der viertägigen Veranstaltung in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin, auf der Trump zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden soll, werden ab Montag mehr als 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

US-Präsident Joe Biden will sich nach dem Attentat auf seinen politischen Kontrahenten Donald Trump in einer Ansprache an die Nation wenden und das tief gespaltene Land zum Zusammenhalt aufrufen. "Wir müssen als eine Nation zusammenstehen", sagte Biden am Weißen Haus und verkündete, er wolle sich am Sonntagabend (Montag, 2 Uhr MESZ) aus dem Oval Office heraus an alle Bürger wenden. Solche Reden aus dem Büro des Präsidenten in der Regierungszentrale sind krisenhaften Momenten und großen Zäsuren im Land vorbehalten. Die Rede wird live auf tagesschau24 gezeigt.

Der für den Anschlag auf Trump verantwortliche Schütze handelte laut FBI allein. Der Zustand der beiden Schwerverletzten ist laut Polizei stabil.