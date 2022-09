Liveblog Nach Tod von Queen Elizabeth II. ++ Staatstrauer in Australien und Neuseeland ++ Stand: 09.09.2022 07:32 Uhr

In den Commonwealth-Staaten Australien und Neuseeland wurde Staatstrauer angeordnet. Der neue König Charles III. wird nach London zurückkehren und sich im Laufe des Tages an sein Volk wenden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Hongkong trauert um die "Boss Lady" Die Nachricht vom Tod der Queen erreichte die Menschen in Hongkong in der Nacht: Viele Bewohner der einstigen britischen Kronkolonie gedachten in Online-Netzwerken der verstorbenen "Boss Lady" - wie vor allem ältere Hongkonger Königin Elizabeth II. liebevoll nannten. Die Queen hatte Hongkong zweimal während ihrer Regentschaft besucht, ihr Sohn, nun König Charles III., nahm an der Zeremonie zur Rückgabe Hongkongs an China im Jahr 1997 teil. Großbritannien erlebte in den vergangenen Jahrzehnten zwei Einwanderungswellen von Hongkongern. Eine im Vorfeld der Rückgabe an China, die zweite in den zwei vergangenen Jahren seit dem Inkrafttreten des sogenannten Sicherheitsgesetzes, mit dem massiv gegen pro-demokratische Aktivisten und andere Peking-kritische Stimmen vorgegangen wird. "Die Queen wird von Millionen Menschen in Hongkong geliebt", schrieb der prominente Hongkonger Demokratie-Aktivist Nathan Law, der jetzt in Großbritannien lebt, auf Twitter. Elizabeth II. habe einen besonderen Platz in den Herzen der Hongkonger.

Wie es jetzt weitergeht Die kommenden zehn Tage werden in Großbritannien ganz im Zeichen der Trauer um die Queen und der Amtseinführung des neuen Königs Charles III. stehen. Höhepunkt wird das Staatsbegräbnis in wohl zehn Tagen sein. Ein Überblick. Hintergrund Ablauf des Gedenkens Detailliert geplante Trauertage Die kommenden Tage werden im Zeichen der Trauer um die Queen und der Amtseinführung des neuen Königs stehen.

96 Salutschüsse in Australien Als Zeichen der Trauer um Queen Elizabeth II. hat das Commonwealth-Land Australien die Flaggen im Regierungsviertel der Hauptstadt Canberra auf halbmast gesetzt. In der Abenddämmerung sollen heute 96 Salutschüsse vor dem Parlamentsgebäude abgefeuert werden. Jeder Schuss steht symbolisch für ein Lebensjahr der gestorbenen Regentin. Auch im Stadtbild wird die Trauer der Australier um ihre Königin zu sehen sein: Im gesamten Land gibt es Trauerbeflaggung, wie zum Beispiel auf der Sydney Harbour Bridge. Australiens wohl bekanntestes Wahrzeichen, das Sydney Opera House, wird heute und morgen zu Ehren der Queen angestrahlt. Für die nächsten zwei Wochen ist eine Trauerzeit angesetzt. Das Parlament wird in dieser Zeit nicht tagen. Generalgouverneur David Hurley wird vor dem Parlament verkünden, dass Charles III. nun König ist. Das Volk hat die Möglichkeit, seine Trauer auf unterschiedliche Weise zu bekunden. In den Regierungsgebäuden wurden Kondolenzbücher ausgelegt, außerdem wurden online digitale Trauerbücher eingerichtet. Vor dem Government House in Sydney wurden Trauersträuße abgelegt. Premierminister Anthony Albanese hat angekündigt, in den nächsten Tagen mit Generalgouverneur Hurley nach England zu reisen. Dort werden beide an der Beerdigung der Queen teilnehmen und mit König Charles III. sprechen.

Staatstrauer in Neuseeland Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat die Nachricht vom Tod von Staatsoberhaupt Elizabeth II. mit großer Trauer aufgenommen. Wie viele andere Menschen verspüre sie aber auch eine tiefe Dankbarkeit für die Queen, erklärte Ardern vor Reportern. Elizabeth II. sei eine außergewöhnliche Frau gewesen, deren Lachen ihr in Erinnerung geblieben sei. "Die letzten Tage des Lebens der Queen spiegelten auf so viele Weisen wider, wer sie war: Bis zum Ende für die Menschen arbeiten, die sie liebte." Sie habe ihr Leben ganz und gar für den Dienst an andere hingegeben. "Und ungeachtet dessen, was man von der Rolle der Monarchien in aller Welt hält, zeigt sich hier unbestreitbar, wie ich denke, jemand, der alles zugunsten seines Volkes gab, und sein Volk umfasste die Menschen in Aotearoa Neuseeland", ergänzte Ardern mit Verweis auf die von den Maori verwendete Bezeichnung ihres Landes. Neuseeland ist eine parlamentarische Monarchie, deren Staatsoberhaupt die Königin war. Für Neuseeland beginne nun eine Zeit der offiziellen Trauer, kündigte Ardern zudem an. Nach dem Begräbnis von Elizabeth II. in Großbritannien werde ihr Land eine Staatstrauerfeier für die Queen abhalten. Ardern trug sich in Wellington in das Kondolenzbuch für die Queen ein. Bild: AP

Xi: "Großer Verlust für das britische Volk" Auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sein "tiefes Beileid" zum Tod der britischen Königin Elizabeth II. bekundet. "Ihr Tod ist ein großer Verlust für das britische Volk", hieß es nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens in seinem Beileidsschreiben an den neuen britischen König Charles III. Seine aufrichtige Anteilnahme richte sich auch an die königliche Familie, die Regierung und das Volks Großbritanniens.

König Charles III. will sich an sein Volk wenden Der neue König Charles III. will im Laufe des Tages von Schottland nach London reisen und sich dann direkt an die Bürger seines Landes wenden. Wichtige Elemente des ersten Tages nach dem Tod von Queen Elizabeth II. sowie der weiteren Schritte bis zum Tag ihrer Beisetzung wurden bereits lange vor ihrem Tod bis ins Detail ausgearbeitet. Porträt König Charles III. Der Thronfolger ist zum König geworden Für Charles beginnt mit 73 Jahren die Aufgabe, auf die er sich sein gesamtes Leben lang vorbereitet hat.

Drei Tage Staatstrauer in Brasilien Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Das habe seine Regierung verfügt, schrieb Bolsonaro auf Twitter. An diesem für die Welt traurigen Tag sei das ganze brasilianische Volk aufgerufen, Königin Elizabeth II. zu ehren. Sie sei nicht nur Königin der Briten gewesen, "sondern war eine Königin für uns alle".