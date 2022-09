Hintergrund Ablauf des Gedenkens Detailliert geplante Trauertage Stand: 09.09.2022 06:45 Uhr

Die kommenden zehn Tage werden in Großbritannien ganz im Zeichen der Trauer um die Queen und der Amtseinführung des neuen Königs Charles III. stehen. Höhepunkt wird das Staatsbegräbnis in wohl zehn Tagen sein. Ein Überblick.

Freitag

Heute oder morgen kommt ein Rat - der Accession Council - zusammen, um König Charles III. als neuen Monarchen zu proklamieren. Die Proklamation wird durch den ranghöchsten Herold verkündet, den Garter King of Arms. Anschließend fährt ein halbes Dutzend Herolde per Kutsche zum Trafalgar Square und anschließend zur Börse, um die Nachricht zu verlesen. Das Krönungsdatum steht noch nicht fest.

An der St. Paul's-Kathedrale und der Westminster Abbey in London sowie an Schloss Windsor rund 40 Kilometer westlich von London, wo die Queen zuletzt überwiegend lebte, sollen am Mittag die Glocken läuten. Im Londoner Hyde Park soll es danach Kanonen-Salutschüsse geben. Im Parlament soll der verstorbenen Queen sowohl im Unter- als auch im Oberhaus gedacht werden.

Der neue König Charles III. und seine Frau Camilla kehren vom schottischen Schloss Balmoral nach London zurück. Dort trifft er sich am Nachmittag erstmals mit der neuen Premierministerin Liz Truss. Alle parlamentarischen Arbeiten werden für zehn Tage ausgesetzt.

Charles wird voraussichtlich am frühen Abend eine Fernsehansprache an die Nation halten. Anschließend wird es in der Londoner St. Paul's Cathedral einen Gedenkgottesdienst geben, an dem auch die Premierministerin teilnehmen soll.

Samstag

Truss und ihr Kabinett werden mit Charles zusammentreffen.

Sonntag

Der Leichnam der Königin wird von Schloss Balmoral zuerst in den Holyrood Palace in Edinburgh überführt, die Residenz der Queen in Schottland. In Edinburgh soll er auch aufgebahrt werden.

Montag

Der neue König wird den Kondolenzantrag in der Westminster Hall entgegennehmen.

Anschließend begibt er sich auf eine Trauerreise durch das Vereinigte Königreich, beginnend mit Schottland. Er wird im schottischen Parlament einen Kondolenzantrag entgegennehmen und an einem Gottesdienst in der St. Giles' Kathedrale in der schottischen Hauptstadt Edinburgh teilnehmen.

Dienstag

Der Sarg der Queen wird nach London übergeführt und soll dort zunächst im Buckingham-Palast bleiben.

Mittwoch

Der Sarg der Königin wird auf einer Route durch London vom Buckingham-Palast zum Parlamentsgebäude Palace of Westminster überführt.

In der Westminster Hall findet eine Gedenkfeier statt. Von jetzt an werden Hunderttausende Menschen in London erwartet.

Donnerstag

"Operation Feather": Die Königin wird drei Tage im Palace of Westminster aufgebahrt. Der Sarg wird 23 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Außerdem wird der Staatsbegräbniszug geprobt.

Freitag

Der König reist nach Wales, um einen Antrag des walisischen Parlaments entgegenzunehmen und an einem Gottesdienst in der Kathedrale von Llandaff in Cardiff teilzunehmen.

Samstag und Sonntag

Der Sarg wird weiter aufgebahrt sein. Kondolenzbücher werden online geöffnet.

Montag

Staatstrauertag: Voraussichtlich findet das Staatsbegräbnis an diesem Tag in der Westminster Abbey statt. Eine Bestätigung des genauen Termins durch den Buckingham-Palast steht noch aus. Im ganzen Land wird es am Tag der Beisetzung mittags zwei Schweigeminuten geben, Prozessionen finden in London und Windsor statt. Die Königin wird auf Schloss Windsor in der King George VI. Memorial Chapel neben ihrem Vater beigesetzt.

Das Porträt der Königin wird mit einem schwarzen Band für einen Monat in allen Rathäusern aufgehängt, bevor es durch ein Porträt des neuen Königs ersetzt wird.