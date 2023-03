Wegen der Ohrfeige von Will Smith im vergangenen Jahr gibt es bei der diesjährigen Verleihung der Academy Awards zum ersten Mal ein Krisenteam. Unter das Oscar-Volk haben sich auch Nobelpreisträger gemischt. Die Oscar-Verleihung im Liveblog.

Auch Nobelpreisträger bei der Oscar-Verleihung

Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai hat sich als Co-Produzentin der Kurzdokumentation "Stranger at the Gate" ebenfalls unters Oscar-Volk gemischt. Die 25-jährige Frauenrechtlerin erschien in einem silbernen Gewand von Ralph Lauren auf dem Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles. Ihr Kleid stehe für "Frieden, Liebe, Harmonie", erklärte Yousafzai der Nachrichtenagentur AP. "Ich fühle mich darin sehr so wie ich bin", fügte sie hinzu.

Das Werk "Stranger at the Gate", das vom geplanten Terroranschlag eines US-Kriegsveteranen auf eine Moschee handelt, ist in der Sparte "Beste Kurz-Doku" nominiert. Yousafzai ist nicht die einzige Nobelpreisträgerin, die sich Hoffnung auf eine Ehrung machen kann. Zur Gala erschien auch der Literaturnobelpreisträger Kazuo Ishiguro, der für das Drama "Living" in der Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch" nominiert ist.