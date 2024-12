liveblog Lage im Nahen Osten ++ Syrische Machthaber lösen Geheimdienste auf ++ Stand: 29.12.2024 03:38 Uhr

Nach dem Fall von Assad wollen Syriens neue Machthaber die Geheimdienste grundlegend neu organisieren. Israel legt einen Bericht über die Behandlung der von der Hamas verschleppten Geiseln vor. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der neue syrische Geheimdienstchef Anas Chattab hat die Auflösung aller Geheimdienstorganisationen und eine anschließende grundlegende Neuorganisation angekündigt. Die unter dem gestürzten Machthaber Baschar al-Assad als Instrument der Unterdrückung gefürchteten Geheimdienste würden vollständig aufgelöst, erklärte Chattab laut der staatlichen Nachrichtenagentur Sana.

Chattab beklagte in einer von Sana verbreiteten Erklärung "die Unterdrückung und Tyrannei des alten Regimes" unter Assad. Dieses habe der Bevölkerung mithilfe des Sicherheitsapparats schweres Leid zugefügt. Während der jahrzehntelangen Herrschaft von Baschar al-Assad und dessen Vater Hafis verschwanden zahllose Menschen in den von den Geheimdiensten betriebenen Gefängnissen.

Das israelische Gesundheitsministerium hat einen Bericht an die UN-Sonderberichterstatterin für Folter, Alice Jill Edwards, vorgelegt. Darin sind schwere Misshandlungen beschrieben, denen die von der Hamas-Terrormiliz in den Gazastreifen entführten israelischen Geiseln dem Bericht zufolge ausgesetzt sind. Gesundheitsminister Uriel Busso sagte, es handle sich um "grausame Gewalt, psychische Misshandlung, physische Qualen und Akte, die sich jeglicher Vorstellungskraft entziehen".

Der Bericht stützt sich auf die Erkenntnisse von Ärztinnen und Ärzten, die mehr als 100 Geiseln behandelten, die entweder freigelassen oder befreit wurden. Unter ihnen waren Männer, Frauen und Kinder. Nahezu alle waren demnach in der einen oder anderen Form körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt unterworfen.

Beim Terrorüberfall auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 hatten die Hamas und ihre Verbündeten 1.200 Menschen getötet und weitere 250 in den Gazastreifen verschleppt. Rund 100 von ihnen befinden sich noch in der Gewalt ihrer Entführer, viele von ihnen dürften schon tot sein.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu muss sich nach Angaben seines Büros einer Prostataoperation unterziehen. Bei einer Untersuchung sei bei dem 75-Jährigen eine gutartige Prostatavergrößerung festgestellt worden, die eine Entzündung des Harntrakts ausgelöst habe, erklärte Netanjahus Büro. Netanjahu werde daher heute bei einer Operation die Prostata entfernt. Netanjahu hatte in jüngster Zeit eine Reihe von Gesundheitsproblemen. So wurde ihm im vergangenen Jahr ein Herzschrittmacher eingesetzt, im März musste er wegen eines Leistenbruchs operiert werden.

Israels Armee meldet die Festnahme von 240 mutmaßliche Hamas-Kämpfen im Kamal-Adwan-Krankenhaus im Gazastreifen. Israel hat nach eigenen Angaben erneut eine Rakete aus dem Jemen abgeschossen.