liveblog Lage im Nahen Osten ++ Israel fängt Rakete aus dem Jemen ab ++ Stand: 28.12.2024 03:37 Uhr

Israels Luftabwehr hat nach eigenen Angaben erneut eine Rakete aus dem Jemen abgeschossen. In der kurdisch kontrollierten Stadt Manbidsch im Norden Syriens ist eine Autobombe explodiert. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die israelische Luftabwehr hat in der Nacht laut Militärangaben wieder eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Sie sei noch außerhalb der eigenen Landesgrenzen abgeschossen worden, teilte das Militär mit. In Dutzenden von Städten des Landes, darunter auch im Raum Jerusalem und am Toten Meer, hatten wieder die Warnsirenen geheult.

Zuvor waren erneut militärische Einrichtungen der proiranischen Huthi-Miliz im Jemen Ziel von Luftangriffen geworden. Der TV-Sender Al-Masirah, der als Sprachrohr der Miliz gilt, sprach von Angriffen der USA und Großbritanniens. Aus Washington oder London gibt es dazu bisher keine Bestätigung.

Die Huthi-Miliz ist wie die islamistische Hamas im Gazastreifen und die libanesische Hisbollah mit Israels Erzfeind Iran verbündet. Seit Beginn des Gaza-Kriegs feuerten die Huthi in Solidarität mit der Hamas immer wieder Raketen auf Israel und Handelsschiffe im Roten Meer ab.

Im Zentrum der kurdisch kontrollierten Stadt Manbidsch im Norden Syriens ist gestern Abend eine Autobombe explodiert. Dabei kam es zu Sachschäden - Opfer gab es zunächst keine, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte. Demnach bekannte sich zunächst niemand zu dem Anschlag. Auch der Rettungsdienst Weißhelme meldete die Explosion: "Eine Autobombe ist vor der großen Moschee im Zentrum von Manbidsch explodiert", erklärte die Organisation.

Laut der Beobachtungsstelle mit Sitz in London handelt es sich um den zweiten Angriff dieser Art innerhalb weniger Tage. Den Aktivisten zufolge waren am Dienstag in Manbidsch zwei Menschen durch Bomben in einem Auto getötet worden. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk von Aktivisten in Syrien, oft lassen sich die Angaben nicht unabhängig überprüfen. In den von Kurden gehaltenen Gebieten im Norden Syriens gibt es regelmäßig Zusammenstöße zwischen von der Türkei unterstützten Gruppen und den von den USA unterstützen Demokratischen Kräften Syriens.

Bei einem israelischen Militäreinsatz ist das letzte große Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO "außer Betrieb" gesetzt worden. "Erste Berichte deuten darauf hin, dass einige wichtige Abteilungen bei der Razzia stark verbrannt und zerstört wurden", erklärte die WHO im Onlinedienst X. Die israelische Armee hatte nach eigenen Angaben einen Einsatz gegen Kämpfer der Hamas-Terrormiliz in der Kamal-Adwan-Klinik in Beit Lahia eingeleitet.

Laut WHO sollen noch vor dem Jahreswechsel etwa 50 Tonnen EU-finanzierte medizinische Hilfsgüter in Syrien ankommen. Bei einem mutmaßlichen Terrorangriff hat in Israel ein Palästinenser eine Frau erstochen.