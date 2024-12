liveblog Lage in Nahost ++ USA greifen Huthi-Stellungen im Jemen an ++ Stand: 22.12.2024 07:04 Uhr

US-Streitkräfte haben erneut Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen bombardiert. Die Kurden in Syrien befürchten einen türkischen Angriff auf die nordsyrische Grenzstadt Kobane. Die Entwicklungen im Liveblog.

Kurden rechnen mit türkischem Angriff in Nordsyrien

US-Militär greift Huthi-Stellungen im Jemen an

Bei seinem Einsatz vor der Küste des Jemen hat das US-Militär versehentlich ein eigenes Kampfflugzeug über dem Roten Meer abgeschossen. Beide Piloten hätten sich retten können, einer sei leicht verletzt worden, teilte das US-Zentralkommando Centcom mit. Eine umfassende Untersuchung sei bereits im Gange.

Die Türkei und mit ihr verbündete Milizen bereiten nach kurdischen Angaben eine Offensive gegen die nordsyrische Grenzstadt Kobane vor. Die türkische Armee und ihre syrischen Verbündeten würden Verstärkung in die Region südlich der von Kurden gehaltenen Stadt entsenden, sagte der Sprecher der kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Farhad al Schami, der Nachrichtenagentur dpa. Möglich sei ein Angriff von Süden und von Westen aus auf die Stadt.

Rund um die Stadt gibt es schon seit längerem heftige Gefechten. Die SDF hätten Kontakt mit der US-geführten Koalition und der US-Regierung aufgenommen, um die türkische Offensive zu stoppen, sagte al Schami.

Israel ist erneut Ziel eines Angriffs aus dem Jemen geworden. Es sei ein aus dem Jemen abgefeuertes Projektil identifiziert worden, Abfangversuche seien erfolglos gewesen, teilte die israelische Armee in der Nacht auf Telegram mit. In mehreren Gebieten im Zentrum Israels hatten die Warnsirenen geheult. In der Küstenmetropole Tel Aviv gebe es Berichte über einen Brand, möglicherweise als Folge eines Einschlags der Rakete aus dem Jemen, meldete die Times of Israel.

US-Streitkräfte haben erneut Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen bombardiert. Wie das US-Zentralkommando Centcom mitteilte, wurden Luftangriffe auf ein Raketenlager und eine Kommandozentrale der vom Iran unterstützten Miliz nahe der Hauptstadt Sanaa geflogen. Darüber hinaus seien mehrere Drohnen der Rebellen und ein Marschflugkörper über dem Roten Meer abgeschossen worden.

Der TV-Sender Al-Masirah, der als Sprachrohr der Huthi-Miliz gilt, teilte mit, eine amerikanisch-britische Aggression habe auf ein Gebiet in der Hauptstadt Sanaa gezielt. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Anwohner berichteten der Nachrichtenagentur dpa, die Angriffe seien auf militärische Einrichtungen südlich und östlich von Sanaa gerichtet gewesen. Dort seien Rauchsäulen und Flammen aufgestiegen. Die Huthi-Miliz gab keine weiteren Einzelheiten zu dem Bombardement bekannt.

Bei israelischen Luftangriffen auf zwei Häuser im Flüchtlingslager Nuseirat und in der Stadt Deir Al-Balah im zentralen Gazastreifen sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens zehn Palästinenser getötet worden, unter ihnen zwei Kinder. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Im Norden des Gazastreifens bittet ein Krankenhaus um Medikamente und Lebensmittel. Bei einem Raketenangriff aus dem Jemen sind in Tel Aviv mindestens 16 Menschen verletzt worden. Der Liveblog zum Nachlesen.