US-Diplomaten berichten von positiven Gesprächen in Damaskus

Israel ist erneut Ziel eines Angriffs aus dem Jemen geworden. Es sei ein aus dem Jemen abgefeuertes Projektil identifiziert worden, Abfangversuche seien erfolglos gewesen, teilte die israelische Armee in der Nacht auf Telegram mit. In mehreren Gebieten im Zentrum Israels hatten die Warnsirenen geheult. In der Küstenmetropole Tel Aviv gebe es Berichte über einen Brand, möglicherweise als Folge eines Einschlags der Rakete aus dem Jemen, meldete die Times of Israel. Nähere Details gab es zunächst nicht.

Syrien will nach Angaben der neuen Machthaber im Land zu einem "regionalen Frieden" beitragen. "Die syrische Seite wies darauf hin, dass das syrische Volk in gleicher Distanz zu allen Ländern und Parteien in der Region steht und dass Syrien jede Polarisierung ablehnt", erklärten die neuen Behörden am Freitagabend nach einem Treffen zwischen dem Chef der Islamistenmiliz HTS, Ahmed al-Scharaa, und einer Delegation von US-Diplomaten.

Ranghohe US-Diplomaten haben mit Syriens neuem De-facto-Machthaber Ahmed al-Sharaa nach eigenen Angaben positive Gespräche über den politischen Übergang des Landes geführt und eine Aufhebung des Kopfgeldes auf ihn beschlossen. Man habe in Damaskus unter anderem darüber gesprochen, wie wichtig es sei, dass terroristische Gruppen weder innerhalb Syriens noch nach außen eine Bedrohung darstellen, sagte Barbara Leaf, für den Nahen Osten zuständige Spitzendiplomatin im US-Außenministerium.

Der Anführer der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) habe dies zugesagt, sagte Leaf im Anschluss an das Treffen mit al-Scharaa zu Journalisten. Die USA hatten vor einigen Jahren ein Kopfgeld in Höhe von zehn Millionen US-Dollar auf al-Schaara ausgelobt, der bis vor kurzem unter seinem Kampfnamen Mohammed al-Dschulani aufgetreten war. Auf der Grundlage ihres Gesprächs habe sie ihm gesagt, dass die USA das Kopfgeld auf ihn jetzt "nicht weiterverfolgen würden", sagte Leaf im Anschluss an das Treffen.

Bei einem israelischen Angriff im Norden des Gazastreifens sind Angaben der Hamas-Behörden zufolge zehn Mitglieder einer Familie getötet worden. Unter den Opfern seien sieben Kinder, teilte der Sprecher der Zivilschutzbehörde, Mahmud Bassal, der Nachrichtenagentur AFP mit. Das älteste von ihnen sei sechs Jahre alt gewesen. Zudem habe es 15 Verletzte gegeben. Bassal zufolge traf der Luftangriff das Haus der Familie südwestlich von Dschabalija. Die israelische Armee wollte auf Nachfrage zunächst keine Stellung zu den Vorwürfen beziehen.

Siedlungspläne rechtsextremer Israelis im Gazastreifen sorgen den Grünen-Kanzlerkandidaten Robert Habeck. Wenn israelische Politiker die Besatzung und Besiedlung Gazas in den Blick nehmen, müsse ihnen klar sein, dass sie damit allem Bemühen um die nachhaltige Sicherheit Israels und einen nachhaltigen Frieden schaden, sagte der Bundeswirtschaftsminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Solche Pläne darf es nicht geben, hier muss die israelische Regierung klar sein."

