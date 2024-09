liveblog Krieg in Nahost ++ Iran fordert Sitzung des UN- Sicherheitsrats ++ Stand: 29.09.2024 02:12 Uhr

Der Iran fordert wegen der Handlungen Israels im Libanon und in der gesamten Region eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats. US-Präsident Biden verlangt eine Waffenruhe im Nahen Osten. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Iran fordert Sitzung des UN-Sicherheitsrats

Biden: "Es ist Zeit für eine Waffenruhe"

Der Iran fordert wegen der Handlungen Israels im Libanon und in der gesamten Region eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats.

"Die Islamische Republik Iran warnt eindringlich vor jedem Angriff auf ihre diplomatischen Vertretungen und Repräsentanten, der gegen das grundlegende Prinzip der Unverletzlichkeit diplomatischer und konsularischer Einrichtungen verstößt, und betont, dass sie eine Wiederholung solcher Aggressionen nicht dulden wird", schreibt der iranische UN-Botschafter Amir Saeid Iravani in einem Brief an das 15-köpfige Gremium, nachdem Israel den Hisbollah-Führer Sajjed Hassan Nasrallah getötet hatte. "Der Iran wird nicht zögern, seine inhärenten Rechte nach internationalem Recht zu nutzen."

Die israelische Regierung schließt einen Bodenkrieg im Libanon nicht aus, berichtet ARD-Korrespondent Oliver Feldforth in den tagesthemen. Israel wolle so viel wie möglich vorher mit Bomben erreichen - im Grenzgebiet und in Richtung Beirut. "Man sucht den Bodenkrieg nicht. Man weiß, er würde verlustreich werden. Aber eventuell braucht man ihn, um eine Klarheit zu erreichen für die Menschen, die in den Norden Israels zurückkehren wollen", so Feldforth.

US-Präsident Joe Biden verlangt eine Waffenruhe im Nahen Osten. Auf eine Journalistenfrage, ob eine israelische Bodenoffensive gegen den Libanon unvermeidlich sei, sagte Biden in Rehoboth Beach in Delaware: "Es ist Zeit für eine Waffenruhe." Auf die Frage, ob die Vereinigten Staaten auf Raketenangriffe auf US-Kriegsschiffe im Roten Meer reagieren würden, antwortet Biden: "Wir reagieren."

