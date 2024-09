Baerbock zu Tod von Hisbollah-Chef "Die Lage ist brandgefährlich" Stand: 28.09.2024 17:32 Uhr

Die Bemühungen um eine Deeskalation im Nahen Osten würden auch nach dem Tod von Hisbollah-Chef Nasrallah fortgesetzt, sagte Außenministerin Baerbock dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Lage sei "brandgefährlich". Eine Feuerpause sei der einzige Weg.

Nach der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah durch die israelische Armee hat sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock besorgt gezeigt was die Sicherheitslage im Nahen Osten, aber auch konkret die Sicherheit Israels angeht. "Die Lage ist brandgefährlich", sagte die Grünen-Politikern dem ARD-Hauptstadtstudio.

Es bestehe die Gefahr, dass die gesamte Region weiter in eine "absolute Gewaltspirale" rutsche. Deswegen habe man bei der UN-Vollversammlung in New York zusammen mit den USA, Frankreich und mehreren arabischen Staaten zu einer 21-tägigen Waffenpause aufgerufen, damit es keine weitere Eskalation gebe. Das Gegenteil sei jetzt passiert. "Es droht die Destabilisierung des gesamten Libanon, und das ist in keinster Weise im Interesse der Sicherheit Israels."

Grundsäztlich gelte auch hier das Selbstverteidigungsrecht Israels, sagte Baerbock, und das bedeute, dass terroristische Angriffsziele zerstört werden dürften. Aber Militärlogik sei nicht immer gleichbedeutend mit Sicherheitslogik, betonte sie weiter.

Weiter den diplomatischen Weg gehen

Seit Monaten führten sie und ihre Amtskollegen aus anderen Ländern Gespräche. Sie habe auch den iranischen Außenminister in New York getroffen - allerdings vor der jüngsten Militäraktion Israels. "Ich bin nonstop genau da weiter unterwegs", sagte die Ministerin, zusammen mit den Golfstaaten, der Türkei, mit China. Alle versuchten, weiter zu deeskalieren.

Lange habe man dafür gearbeitet, dass es nicht zu einem Flächenbrand komme, nun stehe man an einer sehr kritischen Stelle. Baerbock plädierte dafür, weiter den diplomatischen Weg zu gehen. Das helfe nicht nur im Sicherheitsinteresse Israels, sondern auch im Interesse der Menschen in der Region. Dazu brauche es eine Feuerpause, und daran werde man mit Hochdruck arbeiten, so Baerbock.

Russland und Türkei verurteilen Israels Angriff

Auch der chinesische Außenminiser Wang Yi fordert weiterhin eine Feuerpause im Nahen Osten. Grundsätzlich liege eine Lösung des Konflikts in einer Zweistaatenlösung.

Russland verurteilte die Tötung des Hisbollah-Chefs. Das russische Außenministerium rief Israel dazu auf, seine Angriffe auf den Libanon einzustellen. "Dieses gewaltsame Vorgehen hat noch weitaus dramatischere Folgen für den Libanon und den gesamten Nahen Osten."

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan übte Kritik an Israel. Die Angriffe seien Teil einer Politik "des Völkermords, der Besatzung und der Invasion", schreibt Erdogan auf dem Kurznachrichtendienst X. Der UN-Sicherheitsrat und andere Gremien müssten Israel Einhalt gebieten. In der Erklärung wird Nasrallah nicht beim Namen genannt. Die Türkei stehe an der Seite des libanesischen Volkes, heißt es in der Mitteilung.

Iran macht USA mitverantwortlich

Der iranische Präsident Masoud Peseschkian beschuldigte die USA, an der Tötung Nasrallahs beteiligt gewesen zu sein. "Die Weltgemeinschaft wird nicht vergessen, dass der Befehl für den Terroranschlag aus New York kam", sagte Peseschkian im iranischen Staatsfernsehen. Die Amerikaner könnten sich von ihrer "Komplizenschaft mit den Zionisten" nicht freisprechen, wird der Präsident weiter zitiert.

Bundesregierung hebt Krisenstufe für Nahen Osten an

Der Krisenstab der Bundesregierung hat angesichts der Eskalation im Nahen Osten entschieden, die Krisenstufe für die Auslandsvertretungen in Beirut, Ramallah und Tel Aviv weiter anzuheben. Das teilte das Auswärtige Amt am Nachmittag mit.

Das bedeute konkret, dass Familienangehörige der entsandten Beschäftigten in den Vertretungen den Dienstort verlassen und an einen sicheren Ort in der Region oder nach Deutschland reisen sollten. Zudem werde das entsandte Personal ausgedünnt. Dabei werde dafür Sorge getragen, "dass die umfassende Arbeitsfähigkeit der drei Auslandsvertretungen weiterhin sichergestellt ist".